        Vahşet bitmiyor! Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Vahşet bitmiyor! Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!

        Kadın cinayetleri kan dondurmaya devam ediyor. Bu kez de İzmir'de yaşanan olayda A.Ç. adlı cani, sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru'yu bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:21 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:21
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        İzmir'in Konak ilçesinde A.Ç. (25), sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru'yu (25), bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç., sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru’ya bıçakla saldırdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Duru kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        ZANLI GÖZALTINDA

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakaladı. A.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

