        Bayğara'da 96 tutuklama! 27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap | SON DAKİKA HABERİ

        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!

        Adana merkezli 10 ilde, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 18.10.2025 - 06:28
        
        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ekim'de 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında aranan 24 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

        130 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre zanlılardan 95'inin ardından 35'i de işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

        96 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

        "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

        Adana Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden tüm yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

        403 ADRESE 2 BİN PERSONELLE BASKIN

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'ndeki 403 adrese 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 zanlının yakalandığını bildirmişti.

        27 RUHSATSIZ SİLAH, 3 KALAŞNİKOF TÜFEK

        Adreslerdeki aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirilmişti.

        Operasyonda yakalanan şüphelilerden 95'i dün Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

        #adana
        #Son dakika haberler
