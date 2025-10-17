Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları çıktı
İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alındı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri üzerinden tahliller yapıldı. Tahlil sonuçları açıklandı.
Kan ve / veya Saç Örneklerinde Herhangi Bir Madde Tespit Edilmeyen Kişiler
♦ Duygu Özsalan Mutaf
♦ Demet Evgar Babata
♦ Mert Yazıcıoğlu
♦ Zeynep Meriç Aral
♦ Ceren Moray Orcan
♦ Hadise Açıkgöz
♦ Özge Özpirinçci Yamantürk
Kan ve/veya Saç Örneklerinde Tıbbi İlaç Etken Maddesi Pozitif Çıkan Kişiler
♦ Engin Polat
♦ İrem Derici,
♦ Feyza Altun
♦ Ziynet Sali Şafak
Kan ve/veya Saç Örneklerinde Uyuşturucu Madde Pozitif Çıkan Kişiler
♦ Dilan Polat
♦ Derin Talu
♦ Birsen Berrak Tüzünataç
♦ Deren Talu
♦ Birce Akalay
♦ Kubilay Aka
♦ Metin Akdülger
♦ Kaan Yıldırım