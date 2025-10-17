Habertürk
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları çıktı

        İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi

        Giriş: 17.10.2025 - 20:53 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:58
        Test sonuçları çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alındı.

        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Haberi Görüntüle

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri üzerinden tahliller yapıldı. Tahlil sonuçları açıklandı.

        Kan ve / veya Saç Örneklerinde Herhangi Bir Madde Tespit Edilmeyen Kişiler

        ♦ Duygu Özsalan Mutaf

        ♦ Demet Evgar Babata

        ♦ Mert Yazıcıoğlu

        ♦ Zeynep Meriç Aral

        ♦ Ceren Moray Orcan

        ♦ Hadise Açıkgöz

        ♦ Özge Özpirinçci Yamantürk

        Kan ve/veya Saç Örneklerinde Tıbbi İlaç Etken Maddesi Pozitif Çıkan Kişiler

        ♦ Engin Polat

        ♦ İrem Derici,

        ♦ Feyza Altun

        ♦ Ziynet Sali Şafak

        Kan ve/veya Saç Örneklerinde Uyuşturucu Madde Pozitif Çıkan Kişiler

        ♦ Dilan Polat

        ♦ Derin Talu

        ♦ Birsen Berrak Tüzünataç

        ♦ Deren Talu

        ♦ Birce Akalay

        ♦ Kubilay Aka

        ♦ Metin Akdülger

        ♦ Kaan Yıldırım

        #Uyuşturucu soruşturması
        #Berrak Tüzünataç
        #Kubilay Aka
        #birce akalay

