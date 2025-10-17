Trump ile Zelenskiy bir araya geldi | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'ın kapısında karşılayan Trump, Zelenskiy'nin ceketiyle çok güzel göründüğü ifade etti.

Açıklamalarına Ukrayna Savaşı ile başlayan ABD Başkanı, savaşın bitmesini istediklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de savaşı bitirmeyi istediğini dile getirdi.

Trump ayrıca, Putin'in zaman kazanmaya çalışma ihtimalinden ötürü endişeli olup olmadığına dair soruya "Evet endişeliyim." şeklinde yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Vladimir Putin'in barışa hazır olmadığını söylerken, Donald Trump'ın savaşın bitmesi için yardımcı olabileceğini belirtti. ABD Başkanı'nın Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başarabildiğini söyleyen Zelenskiy, aynısını Ukrayna için yapmasını umduğunu ifade etti.

OLASI TOMAHAWK TEDARİKİNİ KONUŞTULAR

Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceğine dair konuşan Trump "Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var." dedi.

Trump, "Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." şeklinde konuştu.

Volodimir Zelenksiy ise Ukrayna dronları ile Tomahawkların karşılıklı alım satımının yapılması teklifinde bulunurken, Trump "Ukrayna çok iyi dron yapıyor." dedi. ABD Başkanı, Tomahawk'ı "çok tehlikeli bir silah" olarak nitelendirdi. "SAMİMİ BİR GÖRÜŞMEYDİ" ABD Başkanı, görüşme sonrası Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu. Savaşın sona ermesine dair çağrısına yineleyen Trump, açıklamasında "Samimi ve ilginç bir görüşmeydi. Ancak Putin'e söylediğimi ona da söyledim. Anlaşma yapma ve ölümleri sona erdirme vakti geldi... Şu an oldukları yerde dursunlar. İkisi de zafer ilan etsin ve tarih karar versin." ifadelerini kullandı. "RUSLAR TOMAHAWKLARDAN KORKUYOR" Ukrayna Devlet Başkanı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, uzun menzilli silahlar konusunda kamuoyu önünde konuşmamak için Trump'la karar aldıklarını ifade ederken, ABD'nin gerilimin tırmanmasını istemediğini dile getirdi. Zelenskiy "Ruslar, Tomahawklardan korkuyor. Güçlü bir silah olduğunu biliyorlar. Ayrıca bizim ne tür silahlar ürettiğimizi de biliyorlar. Bunların birleşiminden korkuyorlar." dedi. Donald Trump'a teşekkürlerini ileten Zelenskiy, verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

İSPANYA AÇIKLAMASI ABD Başkanı, İspanya'nın NATO'nun yüzde 5 hedefine riayet etmediğini ifade etmiş ve bu konudan ötürü rahatsızlığını dile getirmişti. Trump, bu konuyu tekrardan gündeme getirirken, bir basın mensubuna "İspanya'nın NATO'dan çıkarılıp çıkarılamayacağını" sordu. ABD Başkanı "İspanya, NATO'ya sadık değil." diye konuştu. Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime de değinen Trump, bu konunun çözümünün kendisi açısından kolay olduğunu söyledi. Venezuela ile yaşanan gerilime dair de açıklamada bulunan Donald Trump " (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) Her şeyi teklif etti. Neden biliyor musun? Çünkü ABD ile uğraşmak istemiyor." dedi. ÇİN'E DEĞİNDİ ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirterek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi. Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiği sırada, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin soru üzerine Trump, "Bence çok iyi gidiyoruz. Çin ile iyi anlaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde Güney Kore'de görüşeceklerini belirterek, "Görünüşe göre işler ilerliyor. Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşmek isteriz." diye konuştu. Yıllardır Çin tarafından "çok kötü bir şekilde istismar edildiklerini" söyleyen Trump, ABD'nin Çin karşısında yılda yüz milyarlarca dolar kaybettiğini, ülkenin artık tarifeler sayesinde güçlü bir konumda olduğunu dile getirdi. Trump, Şi ile görüşmesinde ticaret anlaşması sağlama umudu olup olmadığının sorulması üzerine ise "Olabilir" yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çinli mevkidaşıyla bu akşam bir araya geleceğini, Çin heyetiyle gelecek hafta da Malezya'da görüşmeyi planladıklarını belirtti. Bessent, "Durumun yatıştığını düşünüyorum. Çin'in de bizim gösterdiğimiz saygıyı göstereceğini umuyoruz ve Başkan Trump'ın, Başkan Şi ile olan ilişkisi sayesinde işleri yoluna koyabileceğinden eminim." diye konuştu.