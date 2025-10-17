Anadolu Efes: 81 - Panathinaikos: 95 | MAÇ SONUCU

Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR, Anadolu Efes'i deplasmanda 95-81 mağlup etti.

İki takımın da birbirine üstünlük kurma çabasıyla geçen ilk dakikaların ardından 5. dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Moladan Larkin'in üç sayılık basketiyle dönen Anadolu Efes karşısında 5-0'lık bir seriyle skoru 19-18 yaparak öne geçen Panathinaikos, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci bölüme 5-0'lık seriyle başlayan Yunan temsilcisi, Cedi Osman'ın basketiyle kısa sürede farkı 7 sayıya yükseltti (30-23). Anadolu Efes'in hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendiren Panathinaikos uzun süre üstünlüğünü korudu. Weiler-Babb ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın büyümesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, Beaubois'in son anda bulduğu basketle farkı tek sayıya indirse de soyunma odasına önde giden taraf 43-42'lik skorla Panathinaikos oldu.

Larkin'in sayısıyla üçüncü periyoda öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste iki üç sayılık basketine cevap veremeyince Yunan ekibi 49-45 öne geçti. Panathinaikos, Sloukas ve Hernangomez'in üst üste sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyarak üçüncü çeyreği 69-52 üstünlükle bitirdi.