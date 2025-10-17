Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor: Nasıl bir aday? Ne vaat ediyor? | Dış Haberler

Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor: Nasıl bir aday? Ne vaat ediyor? | Dış Haberler

ABD'nin en büyük kentlerinden New York, 4 Kasım'da belediye başkanını seçecek.

REKLAM advertisement1

Demokrat Parti ön seçimlerini yüzde 56'yla kazanarak seçimlerin en güçlü adayı konumuna gelen Mamdani'nin, kentte yaşayan ve genel olarak yerel seçimlere katılımlar yüzde 7 civarında seyreden yaklaşık 1 milyon Müslümanın çoğunu sandığa götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hayat pahalılığı, kiraların orta gelir grubu tarafından da ödenemeyecek boyutlara gelmesi, evsiz problemi, güvenlik problemi, kreş problemi, ulaşım problemi gibi birçok konuyla ilgili vaatlerde bulunan sosyalist aday; "Biz sermayeye tehdidiz. Biz, bu seçimi paralarıyla satın alabileceklerini düşünenlere tehdidiz. Biz çalışanların şirketlerin altında ezildiği bu bozuk düzene tehdidiz" açıklamasıyla nasıl bir belediye başkanı profili çizdiğini belli ediyor.

REKLAM

Başta Bernie Sanders olmak üzere Demokratların ciddi ölçüde desteğini alan Mamdani, New York Valisi Kathy Hochul ve New York Başsavcısı James'in de desteğini aldı.

2018 yılında ABD vatandaşı olan, Uganda doğumlu, Güney Afrika'da büyümüş bir Şii Müslüman Hintli profiliyle Mamdani, ABD tarihinin gördüğü en renkli adaylardan biri.

Trump, Mamdani'yi duymak bile istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Mamdani'yle hiçbir ortak zeminde bulunmuyor. Mamdani'nin seçimi kazanması durumunda federal bütçeden New York Belediyesi'ne tek bir cent bile para akışı olmayacağını söyleyen Trump, "Bu komünist başkan vaatlerini parasız gerçekleştiremez. Ben de para vermeyeceğim. O zaman ona oy vermenin bir manası yok" diyerek New Yorkluları kendi adayı Curtis Sliwa'ya oy vermeye çağırdı.

Trump ayrıca, "Mamdani seçilirse tarihteki en büyük 'bir ABD kentiyle Washington arasında yaşanacak kavgayı görürsünüz" diyerek Mamdani'yi başarısızlığa uğratmak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.

REKLAM

Mamdani ise Trump'a, "Seçimleri satın alamazsın" diyerek tepki gösterdi. Sosyalist aday ayrıca, yıllık geliri 1 milyon doların üstünde olan New Yorklulardan yüzde 2 gelir vergisi alarak belediye bütçesine katkı sunmayı planlıyor.

Bir New Yorklu olan Trump için kendi şehrinin sosyalist, göçmen bir Müslüman tarafından yönetilecek olması hem politik hem de duygusal olarak bir yıkım.

Solcu Yahudiler de Mamdani'yi destekliyor

Mamdani, kimliğini ön plana çıkararak değil görüşünü ve sosyal politikalarını öne çıkararak bir siyaset inşa etmiş aday olarak yarışa katılırken, New York'un birçok kesiminden destek alıyor.

Bunlardan biri de solcu Yahudiler.

Kentin Hristiyanlardan sonra en kalabalık grubu olan Yahudiler, Mamdani'ye oy vermeye daha yakın. Mamdani bir Filistin aktivisti Netanyahu'nun kente ayak bastığında tutuklanması gerektiğini söylemesine rağmen solcu Yahudilerden tam destek almış durumda.

Trump'ın Knesset'teki konuşmasını protesto eden vekil de sosyalist bir Yahudi vekildi.

Solcu Yahudi kesimin Mamdani'nin yanında durması, Mamdani'ye yöneltilen 'anti-semitist' suçlamalarına kalkan oluyor.

REKLAM

Dünkü tartışma nasıldı? New York'ta kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde belediye başkan adayları, ilk defa canlı yayında seçim vaatleri üzerinden tartıştı. WNBC kanalının yayınladığı seçim programında, ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokratların adayı olan Zohran Mamdani, en çok ikinci oyu alan eski New York Valisi Andrew Cuomo (bağımsız) ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa, sunucuların sorularını cevapladı. New York Belediye Başkanlığı tartışmasında adaylar, uluslararası politika ve İsrail ile ilişkilerden, eğitim, barınma, pahalılık, uyuşturucu ve fuhuş sorununa kadar bir çok konuda görüş bildirdi ve rakiplerinin fikirlerini eleştirdi. Mamdani, Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söylememesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanmasını istemesi gibi konularda, hem sunucular hem de rakipler tarafından sıkıştırıldı. Cuomo, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek, Mamdani'yi "Hamas'ı kınamayı reddetmekle" suçladı. Zohran Mamdani, Hamas'ın silah bırakması gerekip gerekmediği konusunda, "Elbette silahlarını bırakmaları gerektiğine inanıyorum. Birçok New Yorklu gibi ben de bu ateşkesin kalıcı ve adil olmasını umuyorum. Adil olması için, bu ateşkesin, işgal, kuşatma ve ırkçılık gibi koşulları da kapsamasını sağlamamız gerekiyor. İşte umudum da bu." ifadelerini kullandı. REKLAM Sliwa ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye barışı getirmesi ve İsrailliler ile Hamas arasındaki savaşta düşmanlıkları sona erdirmeye çalışması" nedeniyle alkışlanması gerektiğini söyledi.

Şehir yönetimi konusunda farklı görüşler Canlı yayın tartışmasının New York'la ilgili bölümünde, ön seçimlerde Mamdani'ye karşı kaybettikten sonra yarışını bağımsız aday olarak devam ettirme kararı alan Andrew Cuomo, Müslüman rakibinin, deneyimsiz olduğunu öne sürdü. Cuomo, Mamdani için, "Kelimenin tam anlamıyla hiç işi olmadı. Özgeçmişinde annesinin yanında staj yaptığını yazıyor. Bu (belediye başkanlığı), ilk kez işe girecek birinin yapabileceği bir iş değil." ifadelerini kullandı. Mamdani, Cuomo'ya, "Deneyimimde olmayanı dürüstlüğümle telafi ediyorum. Ama sen dürüst olmamanı deneyiminle asla telafi edemezsin." sözleriyle cevap verdi. New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, Cuomo'nun deneyimli olmasına rağmen bu durumu "anlayamadığını" ileri sürdü. REKLAM Yaklaşık 2 saat süren tartışmada, Cumhuriyetçi aday Silwa da Mamdani'nin New York'u yönetecek tecrübesinin bulunmadığını iddiasında bulunurken, Cuomo'nun ise hakkında açılan cinsel taciz davalarına değinerek, valilik yaptığı dönemde kadınlarla ilişkilerini iyi yönetemediğine işaret etti. Üç aday, eğitim, ücretsiz ulaşım, konut kiraları, fuhuşla mücadele gibi konularda ise genel anlamda birbirlerinin fikirlerini eleştirdi. Tartışmanın ardından Mamdani'nin en güçlü aday olma pozisyonunun güçlenerek devam ettiği yorumları yapılırken, seçimin kazanılması durumunda Demokratların ciddi bir söylem değişikliğiyle hem yerel hem de genel politikalarda yeni bir politika inşa etmesinin önünün açılması bekleniyor.