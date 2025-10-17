Habertürk
Habertürk
        2026'da siyasi partiler ne kadar hazine yardımı alacak?

        2026’da siyasi partiler ne kadar hazine yardımı alacak?

        2026 bütçesi TBMM'ye sunuldu, gelecek yıl siyasi partilere yapılacak hazine da yardımı belli oldu. 2025 yılında 5,1 milyar lira hazine yardımı alan siyasi partilere gelecek yıl 6,4 milyar lira yardım yapılacak. Yardım tutarı yüzde 26,5 oranında artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 17.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 17.10.2025 - 14:47
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        2026 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulurken, siyasi partilerin gelecek yıl alacağı hazine yardımları da ortaya çıktı. Kanuna göre son milletvekili genel seçimlerinde ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazineden devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor. 2025 yılında 5 milyar 68,2 milyon lira olan siyasi partilere yapılan hazine yardımı 2026 yılında yüzde 26,5 oranında artarak 6 milyar 413 milyon liraya çıkacak.

        En son milletvekili seçimi 2023 yılında yapıldı. Bu seçimde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve sonradan adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) olarak değiştiren Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak hazine yardımı almaya hak kazandı.

        EN FAZLA YARDIM AK PARTİ’YE

        2026 yılında AK Parti 2 milyar 550,5 milyon TL, CHP 1 milyar 815,5 milyon TL, MHP 721,5 milyon TL, İYİ Parti 693,9 milyon TL, DEM Parti 631,7 milyon TL hazine yardımı alacak. Hazine yardımları ocak ayında siyasi partilerin hesaplarına yatırılacak.

        2025 yılında AK Parti 2 milyar, CHP 1 milyar 440 milyon, MHP 568 milyon, İYİ Parti 560 milyon, DEM Parti de 498 milyon lira hazine yardımı aldı.

        SEÇİM OLMAYAN YILLARDA DAHA AZ HAZİNE YARDIMI

        Siyasi partilere hazine yardımı milletvekili genel seçimi yıllarında üç kat, yerel seçim yıllarında da 2 kat olarak yapılıyor.

        Genel seçimlerin yapıldığı 2023 yılında 5 milyar 12 milyon lira, yerel seçimlerin yapıldığı 2024 yılında ise 6 milyar 682 milyon lira hazine yardımı gerçekleştirildi. Buna karşılık, enflasyona rağmen hazine yardımı 2025 yılında 5 milyar 68,2 milyon liraya gerilerken, 2026 yılında da yüzde 26,5 oranında artışla 6 milyar 413 milyon lira hazine yardımı yapılacak.

