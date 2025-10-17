Suzan, 18 gün hayata tutundu! 3 çocuğu var ama artık o yok!
İstanbul'da, 29 Eylül'de sokakta eşi Yunus E. tarafından vurulup ağır yaralanan 3 çocuk annesi Suzan Elik, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bugün toprağa verilecek olan Elik'in, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
İstanbul Çekmeköy'de, 29 Eylül pazartesi günü, sokak ortasında eşi Yunus E. tarafından silahla vurulan Suzan Elik ağır yaralandı.
18 GÜN HAYATA TUTUNDU
Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Elik, dün gece, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
DHA'daki habere göre Elik'in cenazesi, gecenin ilerleyen saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Suzan Elik’in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Elik’in cenazesinin Esenyurt Mehter Çeşme Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
'UZAKLAŞTIRMA' KARARI VARMIŞ
Suzan Elik'in katili olan eşi Yunus E.'nin uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.