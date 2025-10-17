Habertürk
        Son dakika: Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir

        Son dakika: Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir

        Kremlin, ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde iki ülkenin dışişleri bakanları Rubio ve Lavrov'un görüşmesi ve birçok konunun çözülmesi gerektiğini belirtti. Açıklamaya göre Putin Trump'a Ukrayna konusunda çözüme açık olduğunu iletti. İki lider arasındaki görüşmenin iki hafta içinde olabileceği vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 13:17 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:31
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında iki hafta içinde ya da daha sonra bir zirve yapılabileceğini ancak kesin bir tarih belirlenmeden önce üzerinde çalışılması gereken çok şey olduğunu açıkladı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun zirve öncesi pek çok meseleyi çözmek için birbirlerini aramaları ve bir toplantı ayarlamaları gerektiğini söyledi.

        Trump ve Putin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili yeni bir zirve yapılması konusunda anlaşmaya varmışlardı.

        Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki görüşmenin arifesinde ve Washington'un Kiev'e Tomahawk seyir füzeleri vermeyi düşündüğü bir sırada gelen bu sürpriz hamle, iki liderin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili yeni bir zirve yapma kararı almalarına yol açtı.

        Zirve Macaristan'da

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Budapeşte'de yapılacak zirve için hazırlıkların "tam gaz devam ettiğini" söyledi.

        Macaristan Başbakanı, telefon görüşmesi hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

