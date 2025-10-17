1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye'de, internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi de 1994'te kullanılmaya başlandı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.

Türkiye'de 2019 yılındaki resmi testlerle başlayan ve uzun yıllardır devam eden 5G hazırlık çalışmaları, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi.

Bugün gerçekleştirilen 5G ihalesinde 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

Mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlenen 2 milyar 125 milyon dolar hedefinin, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştığını bildirerek, "Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

İşte 5G'ye ilişkin merak edilen konuları 10 soruda derledik:

1- 5G NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı olarak öne çıkıyor. 4.5G’ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G, internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı tanıyacak.

Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak.

5G’nin hız artışıyla birlikte gelen başka bir yenilik ise kapasite artışı olacak. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi 5G ile mümkün hale gelebilecek.

2- 5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NEDİR?

5G'de, hız en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Mevcut 4.5G ile dakikalar içerisinde indirilen HD kalitedeki bir film 5G ile saniyeler içerisinde indirilebilecek.

5G, internet kullanımı sırasında ortaya çıkan gecikme sürelerini minimuma indirerek kullanıcı deneyimini artırırken buna ek olarak yüksek bant genişliği sayesinde stadyum, konser alanı gibi çok sayıda kullanıcının bulunduğu ortamlarda bile yüksek hızlı internet imkanı sağlayacak.