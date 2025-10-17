Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington'da

ABD'NİN UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİ

Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Batılı ülkeler Ukrayna'ya 250 milyar doların üzerinde askeri, insani ve başka türlü maddi yardımda bulundu. ABD ise Ukrayna'ya en büyük askeri yardım veren ülke konumunda.

BBC'de Mart ayında yer alan habere göre, Alman düşünce kuruluşu Kiel Enstitüsü, 2022 başından 2024 sonuna kadar Washington'un Ukrayna'ya 69 milyar dolar askeri yardım sağladığını bildirdi.

Almanya 13,6 milyar dolar, İngiltere 10,8 milyar dolar, Danimarka 8,1 milyar dolar ve Hollanda 6,3 milyar dolar yardımda bulundu. Askeri, insani ve diğer yardımlar da dahil edildiğinde veriler, ABD'nin Ukrayna için 120 milyar dolara yakın bir harcama yaptığını gösteriyor.

Son olarak ABD, Temmuz ayında Ukrayna'ya büyük bir silah satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın hava savunma kabiliyetini artırmak ve zırhlı muharebe araçları sağlamak amacıyla toplam 322 milyon dolarlık (yaklaşık 13 milyar TL) silah satışını onayladığını duyurdu. Karar, Ukrayna’nın artan Rus saldırılarına karşı koymaya çalıştığı bir dönemde alındı.

Bu satışların 150 milyon dolarlık kısmının ABD yapımı zırhlı araçların tedarik, bakım, onarım ve revizyonunu; 172 milyon dolarlık kısmının ise karadan havaya füze sistemlerini kapsadığı belirtildi.