Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington'da | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington'da

        24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "ek hava savunma sistemleri"nin tedariki için Washington'a gitti. Zelenskiy'nin ABD Başkanı Trump ile de görüşmesi bekleniyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ek hava savunma sistemleri"nin tedariki için ABD'nin başkenti Washington'a geldiğini bildirdi.

        Uçaktan indiği ve kendisini karşılayan heyetle tokalaştığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı.

        Temaslarında, özellikle, ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağını kaydeden Zelenskiy, "Ayrıca, Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşeceğim. Rusya, enerji sektörümüze karşı teröre yatırım yapıp, günlük saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'NİN UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİ

        Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Batılı ülkeler Ukrayna'ya 250 milyar doların üzerinde askeri, insani ve başka türlü maddi yardımda bulundu. ABD ise Ukrayna'ya en büyük askeri yardım veren ülke konumunda.

        BBC'de Mart ayında yer alan habere göre, Alman düşünce kuruluşu Kiel Enstitüsü, 2022 başından 2024 sonuna kadar Washington'un Ukrayna'ya 69 milyar dolar askeri yardım sağladığını bildirdi.

        Almanya 13,6 milyar dolar, İngiltere 10,8 milyar dolar, Danimarka 8,1 milyar dolar ve Hollanda 6,3 milyar dolar yardımda bulundu. Askeri, insani ve diğer yardımlar da dahil edildiğinde veriler, ABD'nin Ukrayna için 120 milyar dolara yakın bir harcama yaptığını gösteriyor.

        Son olarak ABD, Temmuz ayında Ukrayna'ya büyük bir silah satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın hava savunma kabiliyetini artırmak ve zırhlı muharebe araçları sağlamak amacıyla toplam 322 milyon dolarlık (yaklaşık 13 milyar TL) silah satışını onayladığını duyurdu. Karar, Ukrayna’nın artan Rus saldırılarına karşı koymaya çalıştığı bir dönemde alındı.

        Bu satışların 150 milyon dolarlık kısmının ABD yapımı zırhlı araçların tedarik, bakım, onarım ve revizyonunu; 172 milyon dolarlık kısmının ise karadan havaya füze sistemlerini kapsadığı belirtildi.

        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Haberi Görüntüle

        Zelenksiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti. Diğer yandan, ABD Başkanı Trump, dün akşam Rus lider Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş, iki hafta içinde Putin ile görüşebileceğini söylemişti.

        Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını umduğunu aktaran Zelenksiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıfta bulunarak "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Rusya ile müzakereler konusunda, barış ve garanti altına alınmış güvenlikten başka alternatifin olmaması gerektiğine dikkati çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Habertürk Anasayfa