        Haberler Gündem Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi

        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi

        Batman'da 'da apartman dairesinde çıkan yangında 77 yaşındaki yatalak hasta Abdulmenaf Görnü hayatını kaybetti, 14 kişi ise dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 23:18 Güncelleme: 17.10.2025 - 01:12
        Batman'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Merkez Kardelen Mahallesi’ndeki TOKİ konutları C-28 Blok’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında evdeki yatalak hasta Abdulmenaf Görnü’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, apartmanda dumandan etkilenen 14 kişi ise tahliye edildi. Görnü’nün cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Dumandan etkilenenler ise ayakta tedavi edildi.

        İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre, yangının çocuk odasında kısa devre yapan lambadan çıkan kıvılcımların yorganları tutuşturmasıyla çıktığı belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA, AA

        #HABER
        #Batman
        #batman haber
        #yerel haber
        #yangın
