Carlo Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar: En büyük hedefim Dünya Kupası!

Takımın ligde ve Avrupa'daki yarışına dair önemli açıklamalarda bulunan Danimarkalı oyuncu, en büyük hedefinin Danimarka Milli Takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak olduğunu söyledi.

Holse, 3 büyüklerde forma giyip giyemeyeceğine dair gelen soru üzerine ise, "Yüksek seviyelerde oynamak her futbolcunun hedefidir ancak Samsunspor'da olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki orta saha, ayrıca Süper Lig'de şu ana kadar en zorlandığı oyuncunun da Galatasaraylı Lucas Torreira olduğunu belirtti.

🔹 "Thomas Reis ile çalışmaktan mutluyum. Çok kaliteli oyunculara sahibiz."

🔹 "Avrupa'da ilk maçımız çok iyiydi. D. Kiev maçında da umarım iyi sonuç alırız."

🔹 "Karşısında en zorlandığım oyuncu Lucas Torreira."



İşte Holse'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

"TAKIMDAKİ İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ"

"Bence çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Takımı geliştirmek için verimli birkaç gün geçirdik. Umarım Kayseri'ye gidip iyi bir oyun ortaya koyarız. Takımın istikrarı çok önemli 2 yıl önce geldiğimdeki oyuncuların neredeyse tamamı burada. Bu da birbirimizi çok iyi tanımamızı sağladı. Bence başarımızın sırrı da bu. Thomas Reis ile çalışmaktan çok mutluyum. Belirli bir pozisyonum yok... 10 numara, 8 numara ya da sağ kanat. Nerede oynarsam oynayayım önemli olan takıma yardım etmek"

"FENERBAHÇE MAÇINDA 1 PUANDAN FAZLASINI HAK ETTİK"

"Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten güçlü takımlar, kadroları çok güçlü oyuncularla dolu. Bu yüzden ilk iki sırada yer almaları doğal. Eğer bunu başaramazlarsa bu onlar için hayal kırıklığı olur. Tabii diğer takımların da onları zorlaması gerekiyor. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçta da bunu gösterdik çok iyi oynadık ve aslında bir puandan fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz her zaman bu iki büyük takımı zorlamaya ve rekabet etmeye çalışıyoruz."

"HEDEFİM EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAK" "Zor bir soru çünkü o 3 büyüklerin hepsinde kaliteli oyuncular var ama ben de en üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. Sonuçta her futbolcunun hedefi mümkün olan en üst seviyede oynamaktır. Şu anda burada çok mutluyum ve ayrılmak gibi bir düşüncem de yok." "AVRUPA'DA HEDEFİMİZ BİR ÜST TURA ÇIKMAK" "Bence Avrupa'da hedefimiz bir üst tura çıkmak olmalı. Her zaman küçük ama somut hedefler koymamız gerekiyor. Adım adım ilerlemek en doğrusu. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz." "MİLLİ TAKIMLA DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK EN BÜYÜK HEDEFİM" "Milli takımda kendimi rahat hissettim. Danimarka Milli Takımı'nda oynarken gerçekten çok zorlu oyuncularla oynuyorsun herkes çok iyi. Bu yüzden o maça uyum sağlamak kolay oldu. Ayrıca birçok oyuncuyu genç milli takımlardan ve kulüp takımlarında da tanıyorum. Herkes çok iyi üstelik büyük bir galibiyet aldık. Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na gitmek benim en büyük hedefim."