İsmail Yüksek'ten büyük çıkış: Formunun zirvesinde!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, son dönemdeki başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden biri oldu
Milli futbolcu İsmail Yüksek, sergilediği futbolla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun oyun planının en önemli parçalarından biri haline geldi.
Geçen sezon sakatlıklarla mücadele eden İsmail Yüksek 30 maçta forma giyebildi. Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat’a daha fazla forma şansı tanımıştı.
Tedesco’nun gelişiyle birlikte İsmail Yüksek’in form grafiği de yükseldi. Milli oyuncu, forma giydiği 10 maçın 6’sına 11’de başladı.
Ligde maç başına bir kez pas arası yapan İsmail Yüksek, ortalama 5,4 kez de topu geri kazanma istatistiği yakaladı.
MONTELLA'NIN DA VAZGEÇİLMEZİ OLDU
İsmail Yüksek, A Milli Takım’da Vincenzo Montella’nın da vazgeçilmezlerinden biri oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında yalnızca Bulgaristan'da dinlendirilen milli futbolcu, diğer 3 karşılaşmada ortalama 72 dakika forma giydi. İsmail Yüksek, bu maçlarda yüzde 86 pas isabetiyle oynadı.
