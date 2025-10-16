Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca: Transferde büyük engel
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Tedesco'nun eski öğrencisi Leon Goretzka'yla ilgilendiği öne sürüldü. Transferde ise Bayern Münih engeli çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız orta sahası Leon Goretzka için harekete geçti.
FENERBAHÇE'DE GÜNDEM GORETZKA
Bild'de yer alan habere göre Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.
TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, Schalke döneminden iyi tanıdığı Goretzka'nın özelliklerini çok beğendiği ve onu takıma kazandırmak istediği belirtildi.
TRANSFERE ENGEL
Öte yandan haberde Bayern'de kadro derinliğinin az olması transferin önündeki en büyük engel olarak kaydedildi. Bu engelin transferin ara transfer döneminde gerçekleşmesini mümkün kılmadığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Alman kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun, kulüple arasında sözleşme görüşmeleri yapılacak olsa da, şu anda yeni kontrat ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
