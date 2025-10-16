Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump ile Vladimir Putin telefonda görüştü | Dış Haberler

        Donald Trump ile Vladimir Putin telefonda görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme hâlinde olduğunu bildirmişti. Uzun süren görüşmenin sona erdiği ifade edildi. Donald Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini bildirdi. Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin 2.5 saat sürdüğü aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 17.10.2025 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

        Uzun süren görüşmeyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu. ABD Başkanı açıklamasını, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

        Donald Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirirken, ABD ile Rusya arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

        ABD Başkanı, bu görüşmenin ardından Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini ifade etti. ABD Başkanı, savaşın sona ermesinin ardından oluşacak Rusya-ABD ticari ilişkilerine dair de görüştüklerini açıkladı.

        Donald Trump, Putin'in kendisini Orta Doğu sağlanan barışla ilgili tebrik ettiğini söyledi.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, görüşme ile Trump'ın ilerleme kaydediliğini hissettiği ifade edildi.

        Donald Trump daha sonra yaptığı açıklamada, Putin ile muhtemelen 2 hafta içinde görüşeceklerini dile getirdi.

        "Bunu Avrupa'ya yardım etmek için de yapıyorum"

        Rusya-Ukrayna savaşını daha kolay şekilde çözebileceğini düşündüğünü dile getiren Trump, bugüne kadar savaşı durdurmayı başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

        "Bunun çok hızlı olacağını düşündüm ve öyle de başladı. Toplamda sekiz savaşı bitirdim, bu sayı yedi idi ve şimdi sekiz yaptık, bu sayıyı dokuza çıkaracağız." diyen Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmenin ABD'den çok Avrupa'ya yarayacağını kaydetti.

        ABD Başkanı, "Bunu sadece onlar için yapıyorum. Bizim için yapmıyorum. Aramızda bir okyanus var. Bunu Avrupa'ya yardım etmek için de yapıyorum. Onlar bunu sona erdirmek istiyorlar ama yapamıyorlar. Ben yapabiliyorum." diye konuştu.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etti.

        Uşakov, Putin'in görüşmede, Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatının savaş sahasındaki durumu değiştirmeyeceğini ancak ABD-Rusya ilişkilerine zarar vereceğini söylediğini bildirdi.

        Putin görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldığını Trump'a iletti.

        REKLAM

        ZELENSKİY BEYAZ SARAY'DA OLACAK

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da olması bekleniyor. Ukrayna tarafı, ABD'den uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerini talep etmişti. Trump, Ukrayna'nın saldırıya geçmek istediğini söylerken, kendisinin bu konuda bir karar vermesi gerekeceğini dile getirmişti.

        Vladimir Putin, olası Tomahawk sevkiyatına, Rusya hava savunma sistemlerini güçlendirerek yanıt vereceklerini bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki bir açıklamasında ise, Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi konusunda bir karar verdiğini belirtmiş ancak bazı soruları olduğunu bildirmişti.

        Trump "Bir karar verdim. Ancak onunla ne yapacaklarını bilmek istiyorum. Onları nereye gönderecekler? Bu soruları sormak zorundayım." diye konuşmuştu.

        Tomahawkın, esasen Kızılderelilerin kullandığı savaş baltasının adı olduğu biliniyor.

        Tomahawklar, yaklaşık 1100 kilometre menzile kadar etkili olabiliyor.

        ABD ordusu, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda sığınak delici bombaların yanı sıra Tomahawkları da kullanmıştı.

        *Fotoğraf: EPA/SERGEY BOBYLEV, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Habertürk Anasayfa