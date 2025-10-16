Donald Trump ile Vladimir Putin telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Uzun süren görüşmeyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu. ABD Başkanı açıklamasını, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Donald Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirirken, ABD ile Rusya arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

ABD Başkanı, bu görüşmenin ardından Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini ifade etti. ABD Başkanı, savaşın sona ermesinin ardından oluşacak Rusya-ABD ticari ilişkilerine dair de görüştüklerini açıkladı.

Donald Trump, Putin'in kendisini Orta Doğu sağlanan barışla ilgili tebrik ettiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, görüşme ile Trump'ın ilerleme kaydediliğini hissettiği ifade edildi.

Donald Trump daha sonra yaptığı açıklamada, Putin ile muhtemelen 2 hafta içinde görüşeceklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşını daha kolay şekilde çözebileceğini düşündüğünü dile getiren Trump, bugüne kadar savaşı durdurmayı başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

"Bunun çok hızlı olacağını düşündüm ve öyle de başladı. Toplamda sekiz savaşı bitirdim, bu sayı yedi idi ve şimdi sekiz yaptık, bu sayıyı dokuza çıkaracağız." diyen Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmenin ABD'den çok Avrupa'ya yarayacağını kaydetti.

ABD Başkanı, "Bunu sadece onlar için yapıyorum. Bizim için yapmıyorum. Aramızda bir okyanus var. Bunu Avrupa'ya yardım etmek için de yapıyorum. Onlar bunu sona erdirmek istiyorlar ama yapamıyorlar. Ben yapabiliyorum." diye konuştu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etti.

Uşakov, Putin'in görüşmede, Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatının savaş sahasındaki durumu değiştirmeyeceğini ancak ABD-Rusya ilişkilerine zarar vereceğini söylediğini bildirdi.

Putin görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldığını Trump'a iletti.

ZELENSKİY BEYAZ SARAY'DA OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da olması bekleniyor. Ukrayna tarafı, ABD'den uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerini talep etmişti. Trump, Ukrayna'nın saldırıya geçmek istediğini söylerken, kendisinin bu konuda bir karar vermesi gerekeceğini dile getirmişti.