        Haberler Gündem Beykoz'da eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı

        Beykoz'da eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı

        İstanbul Beykoz'da ayrıldığı sevgilisi Fethi Şancı tarafından sitenin önünde bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraflarda Karakoç'un telefonla konuştuğu sırada Şancı'nın yanına geldiği ve bıçakla saldırıya başladığı anlar yer aldı. Dehşet saçan karelerin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 16.10.2025 - 21:06 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:06
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Kan donduran olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Fethi Şancı bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç ile görüşmek istedi. İddialara göre Karakoç bu görüşme talebini kabul etti.

        SİTE ÖNÜNDE BIÇAKLADI

        Konuşmak için genç kadının oturduğu sitenin bahçesinde görüşen ikili arasında tartışma çıktı. İddialara göre bu tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Fethi Şancı, sitenin giriş kapısında Aysel Karakoç’a bıçakla saldırmaya başladı. Şancı, bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

        BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

        Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Şancı'yı yakaladı. Gözaltına alınan Şancı emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

        DEHŞETİN KARELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Başlatılan soruşturmada olay anına ait çarpıcı karelere ulaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde, olay sitenin giriş kapısında meydana geldi. Karakoç telefonla konuşurken, eski sevgilisi Fethi Şancı bıçakla saldırmaya başladı. Araya girmeye çalışan vatandaşlara rağmen şüpheli bıçaklamaya devam etti.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fethi Şancı çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

