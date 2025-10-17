Son dakika: Meteoroloji uyardı! Yağmur ile sis ve pus görülebilir | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 22° Ankara Kısmen Güneşli 21° İzmir Parçalı bulutlu 24° Antalya Güneşli 26° Trabzon Kısmen Güneşli 19° Bursa Kısmen Güneşli 21° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 26° Gaziantep Güneşli 26° Ağrı Güneşli 18°

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 26°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 26°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 25°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 26°C Az bulutlu ve açık