        Altında rekor serisi sürüyor - Altın Haberleri

        Altında rekor serisi sürüyor

        Altın fiyatlarındaki rekor serisi sürüyor. Cuma günü altının ons fiyatı 4379 doları, gram altın ise 5900 TL'yi görerek rekor tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 07:27 Güncelleme: 17.10.2025 - 07:27
        Altında rekor serisi sürüyor
        ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları Cuma gününde de bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

        Altının ons fiyatı 4.379,93 doları görerek zirveye çıktı.

        Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 5.900,75 TL'yi görürken, TSİ 07.23 itibarıyla 5881 TL'den alıcı buluyor.

        Öte yandan gümüşün de ons fiyatı 54,37 doları görerek rekor tazeledi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

