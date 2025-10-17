Altında rekor serisi sürüyor

ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları Cuma gününde de bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

Altının ons fiyatı 4.379,93 doları görerek zirveye çıktı.

Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş tüm hızıyla devam etti. Gram altın 5.900,75 TL'yi görürken, TSİ 07.23 itibarıyla 5881 TL'den alıcı buluyor.

Öte yandan gümüşün de ons fiyatı 54,37 doları görerek rekor tazeledi.

