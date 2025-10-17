Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.208,76 %-1,56
        DOLAR 41,9207 %0,17
        EURO 48,9065 %-0,21
        GRAM ALTIN 5.727,34 %-1,65
        FAİZ 40,62 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 69,89 %-4,21
        BITCOIN 106.712,00 %-0,31
        GBP/TRY 56,3083 %0,06
        EUR/USD 1,1655 %-0,27
        BRENT 61,29 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 9.364,20 %-1,65
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Tarımda çalışanların yaşı 20 yılda 5,7 yıl arttı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Tarımda çalışanların yaşı 20 yılda 5,7 yıl arttı

        Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların yaş ortalaması son 20 yılda tüm sektörlerde belirgin şekilde arttı. Tarım sektöründe çalışanların yaş ortalamasında erkeklerde 5,7 yıl, kadınlarda 6,2 yıl artış oldu. Tarım sektöründe 65 yaş üstü erkeklerin oranı yüzde 16'ya çıktı. Sanayi sektöründe çalışanların yaş ortalaması ise erkeklerde 4,1 yıl, kadınlarda 7,8 yıl artış kaydetti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 17.10.2025 - 07:11 Güncelleme: 17.10.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışanlarımız yaşlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Türkiye’de 2004-2024 yılları arasında tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların yaş kompozisyonunu analiz etti. Rapora göre, son yirmi yılda istihdamın yaş dağılımı belirgin biçimde ileri yaşlara doğru kaydı. Bu kayışın üretim süreçlerinde deneyimin ağırlığı, yaşam boyu öğrenme ve beceri güncellemesi, emekliliğe geçiş ve işyeri sağlığı politikalarının yeniden tasarlanması bakımından kritik sonuçlar doğurduğu belirtildi. Gençlerin payındaki gerilemenin, eğitimde kalış süresinin uzaması ve işe girişin gecikmesiyle yakından ilişkili olduğu, orta-ileri yaş gruplarının yükselişinin ise çalışma hayatında kalış süresinin uzadığını gösterdiği kaydedildi.

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        TARIMDAKİ ERKEKLERİN YÜZDE 16’SI 65 YAŞ VE ÜZERİNDE

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun veri setine dayanarak yapılan analize göre, ileri yaş payı en fazla tarım sektöründe arttı. Bu sektörde 55 yaş üstünün ağırlığı hem erkeklerde hem kadınlarda belirgin biçimde yükseldi. Erkeklerde 65 ve üzeri yaştakilerin payı yüzde 11’den yüzde 16’ya yükseldi. Gençlerin payındaki düşüşün ise tarımdan çıkış ve kentleşme eğilimleriyle örtüştüğü, kırsal istihdamın yaşlandığını gösterdiği vurgulandı.

        Tarım sektöründe çalışan erkeklerin yaş ortalaması 2004’te 42,1 iken 2024’te 47,8’e çıktı. Kadınların yaş ortalaması ise 39,8’den 46,0’ya ulaştı.

        Tarımda 2004 yılında çalışan erkeklerin yüzde 36’sı 35 yaş altında iken 2024’te bu oran yüzde 23’e geriledi. 2004 yılında tarımda çalışan erkeklerin yüzde 25’i 55 yaş ve üzerinde iken 2024’te bu oran yüzde 40’a yaklaştı.

        REKLAM

        Kadınlarda da benzer eğilim görüldü. 2004 yılında tarım sektöründe çalışan kadınların yüzde 40’ı 35 yaş altında iken 2024’te bu oran yüzde 22 seviyesine geriledi. Buna karşılık 55 yaş ve üzerindeki kadınların oranı yüzde 19’dan yüzde 31’e çıktı.

        SANAYİDE KADINLARIN YAŞI 7,9 YIL ARTTI

        Sanayi sektöründe özellikle kadınlarda keskin bir dönüşüm yaşanıyor. Sanayi sektöründe 2004-2024 arasında erkeklerin yaş ortalaması 33,8’den 37,9’a, kadınların yaş ortalaması ise 29,8’den 37,7’ye yükseldi. Kadınların yaş ortalaması 7,9 yıl arttı.

        2004 yılında sanayi sektöründe 35 yaş altı erkeklerin oranı yüzde 55 iken 2024’te yüzde 41’e geriledi. 2004 yılında sanayi sektöründe çalışan 35 yaş altı kadınların oranı yüzde 60 iken, 2024 yılında yüzde 40’ın altına düştü. Sanayi sektöründeki kadınlar 40-54 yaş dilimlerinde yoğunlaşırken, erkeklerde 25-34 yaş bandının payı daralırken 45-54 bandının payı güçlendi. Raporda, bu tablonun üretimin giderek daha deneyim yoğun bir yapıya evrildiğine ve kıdemli işgücünün ağırlığının arttığına işaret ettiği değerlendirildi.

        HİZMETLER SEKTÖRÜNDE YAŞLANMA DAHA YAVAŞ

        Hizmetler sektöründe çalışanların yaş dağılımı daha dengeli olmakla birlikte yaşlanma eğilimi devam ediyor. Erkeklerde 25-34 yaş grubunun payı küçülürken 50-64 yaş aralığındakilerin payı arttı. Kadınlarda 20-29 yaş grubundakilerin payı gerilerken 45-54 yaş grubunun payı arttı. Hizmetler sektörünün meslek bileşiminin orta-ileri yaşa uygun istihdamı desteklediği ve bu yaş kaymasının sektörel ihtiyaçlarla örtüştüğü ifade edildi.

        Raporun sonuç bölümünde 2004-2024 döneminde Türkiye’de istihdamın yaş kompozisyonunun belirgin biçimde yaşlanma yönünde evrildiği belirtildi. Bu eğilimin, gençlerin işe geç geçişi ve orta-ileri yaş gruplarının işgücünde kalış süresinin uzamasıyla birlikte, işgücü piyasasında deneyimin öneminin arttığı bir yapının oluştuğunu gösterdiği kaydedildi. Politika düzeyinde gençlerin işgücüne girişini kolaylaştıran geçiş mekanizmaları, işletme düzeyinde ise yaşa duyarlı insan kaynakları, esnek çalışma düzenleri, işyeri sağlığı/ergonomisi ve sürekli beceri geliştirme yaklaşımlarının güçlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Böylelikle verimlilik artışı desteklenirken istihdamın uzun vadeli sürdürülebilirliğinin de pekiştirileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #strateji bütçe başkanlığı
        #TÜİK
        #çalışanların yaşı
        #tarım
        #sanayi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Habertürk Anasayfa