Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rastgele dehşet saçtı! 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı! | Son dakika haberleri

        Rastgele dehşet saçtı! 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!

        Mersin'de dehşet saçan bir saldırı meydana geldi. Tarsus'ta yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 59 yaşındaki Yasin Ataş, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı. Olayda kuzeniyle ekmek almaya giden 12 yaşındaki Emir Ali Aktaş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Bir aracı da ateşe veren saldırgan daha sonra silahla intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 11:34 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasin Ataş (59), kuzeniyle ekmek almaya giden Emir Ali Aktaş'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

        DHA'nın haberine göre olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ataş elinde tüfekle sokağa çıktı.

        Bu sırada otomobille ekmek almaya gelen kuzenler Emir Ali Aktaş ile Mustafa Aktaş'a (20), ardından yoldan geçen Ali Bozan'a da ateş etti. Bölgedeki otomobilini de ateşe veren Ataş, aynı tüfekle intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Yasin Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Mustafa Aktaş ile Ali Bozan, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yasin Ataş’ın psikolojik sorunları olduğu daha önce de tüfekle rasgele ateş ettiği ileri sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        10 soruda 5G teknolojisi
        10 soruda 5G teknolojisi
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Habertürk Anasayfa