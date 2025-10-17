Habertürk
        Eskişehir'de baba 5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti! İşte nedeni

        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... O baba tutuklandı!

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 49 yaşındaki baba C.E. adliyeye sevk edildi. Darpçı baba ifadesinde, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dedi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan C.E., 'Bedenen veya ruhen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:41
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Eskişehir'de olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir markette önceki gün yaşanmıştı.

        DARP GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        AA'daki habere göre 5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan baba C.E'nin (49) gözaltına alındı.

        ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü. Darp edilen çocuğun ise devlet korumasına alındığı açıklandı.

        "ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM"

        Baba C.E'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım." dediği öğrenildi.

        Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aile hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        C.E., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Burada da ani bir öfkeyle oğlunu dövdüğünü ve pişman olduğunu ifade eden C.E., ‘Bedenen veya ruhen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

