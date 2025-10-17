Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kanun teklifi TBMM'de: Vergi, prim ve istisnalar değişiyor, askerlik borçlanması zamlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kanun teklifi TBMM'de: Vergi, prim ve istisnalar değişiyor, askerlik borçlanması zamlanıyor

        TBMM'ye sunulan kanun teklifinde bazı vergi ve istisnalar ile sosyal güvenlik primlerinde önemli değişiklikler öngörülüyor. Mesken kira geliri elde edenlere uygulanan istisna kaldırılacak. Askerlik borçlanması maliyetleri artırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primler 1 puan artırılırken, işverenlere uygulanan 4 puanlık indirim 2 puana düşürülecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 17.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:45
        Kanun teklifi TBMM'de
        AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 36 maddelik kanun teklifinde toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli düzenlemeler yer veriliyor.

        Teklifte öngörülen düzenlemeler özetle şöyle:

        KONUT KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN İSTİSNA KALDIRILACAK

        2024 yılı kira gelirlerinde 33 bin liraya kadar olan kira geliri vergiden istisna tutuluyor. 2025 yılı kira gelirlerinde bu tutar 47 bin lira olacak.

        Gelecek yıl kira beyannamesi verilirken 47 bin liralık istisna uygulanmayacak. Ancak emekli dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan yararlanmaya devam edecek.

        GAYRİMENKUL KREDİ FAİZİ KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLEMEYECEK

        Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mülkler için kullanılan borçların faizleri kira gelirinden indirilemeyecek.

        Amacın tasarrufları üretken yatırımlara yönlendirmek olduğu belirtildi.

        GAYRİMENKUL ALIMINDA VERGİ CEZASI ARTACAK

        Gayrimenkul alımlarında emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen alım satım bedeli üzerinden tapı harcı alınıyor. beyan edilen tutarın gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse aradaki farkın yüzde 25'i oranında da vergi cezası uygulanıyor.

        Teklifle bu ceza kaçırılan verginin bir katına çıkartılacak. Hem aradaki farkın vergisi ödenecek hem de bu kadar vergi cezası kesilecek.

        ARAÇ ALIM SATIMINDA EN AZ 1000 TL NOTER HARCI

        Sıfır araç alanlar ile ikinci el araç alım satımlarında satış bedeli üzerinden asgari bin tl olmak üzere binde 2 oranında noter harcı alınacak.

        2 milyon liralık bir araç için 4 bin lira noter harcı ödenecek.

        BES’E DEVLET KATKISI

        Bireysel emeklilik sistemine vatandaşın yatırdığı paranın yüzde 30’u oranında devlet katkısı sağlanıyor.

        Cumhurbaşkanı'na verilen yetki ile bu oran sıfıra indirilebileceği gibi yüzde 50’ye kadar artırılabilecek.

        ASKERLİK BORÇLANMASI ZAMLANACAK

        Askerlik, doğum vs borçlanmalarında asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim alınıyor. Yeni düzenlemeyle doğum borçlanması hariç, askerlik ve diğer her türlü hizmet borçlanmalarında prim oranı yüzde 45'e çıkartılacak.

        18 ay askerlik için şu an 149.792 TL prim ödeniyor. Yeni düzenlemeyle 18 ay askerlik borçlanması yapan kişi 210.644 TL prim ödeyecek. 60 bin lira daha fazla prim ödenecek.

        SGK PRİMLERİ 1 PUAN ARTACAK

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primler 1 puan artırılacak. Prim artışı SSK'lı çalışanlar için işveren primine yansıtılacak.

        İsteğe bağlı sigorta primleri ile eksik prim günlerini kendileri tamamlayan part time çalışanların ödeyeceği primler de 1 puan artacak.

        Bugünkü asgari ücret üzerinden 1 puanlık artış aylık en az 260 TL prim artışı anlamına geliyor.

        4 PUANLIK İŞVEREN PRİMİ İNDİRİMİ AŞAĞI ÇEKİLECEK

        İmalat sektörü dışındaki işverenlere 4 puanlık hazine prim teşviki sağlanıyor. Ödemeleri gereken primde 4 puanlık indirim yapılıyor. İndirim oranı 2 puana düşürülecek.

        Genç girişimcilere bir yıllık prim desteği sağlanıyordu. Genç girişimcilere sağlanan prim desteği uygulaması kaldırılacak.

        PRİME ESAS KAZANÇ TAVANI YÜKSELTİLECEK

        Mevcut uygulamada prime esas kazanç asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanıyor.

        Yeni düzenlemeyle 7,5 kattan 9 kata çıkartılacak.

        Böylece yüksek ücretle çalışanların kazançlarının daha yüksek kısmı emekli aylıklarına yansıyabilecek.

