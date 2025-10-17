Habertürk
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu

        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu

        Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, 2025 yılı futbolcular gelir listesini açıkladı. Listenin en dikkat çekici ismi 18 yaşında ilk 10'a girmeyi başaran Barcelona yıldızı Lamine Yamal oldu. İşe Forbes'un yayınladığı listede ilk 10'a giren futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:31
        • 1

          10- LAMINE YAMAL 43 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 33 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 10 milyon dolar

        • 2

          9- JUDE BELLINGHAM: 44 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 29 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 15 milyon dolar

        • 3

          8- SADIO MANE: 54 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 50 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 4 milyon dolar

        • 4

          7- MOHAMED SALAH: 55 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 35 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 20 milyon dolar

        • 5

          6- VINICIUS JR: 60 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 40 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 20 milyon dolar

        • 6

          5- ERLING HAALAND: 80 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 60 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 20 milyon dolar

        • 7

          4- KYLIAN MBAPPE: 95 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 70 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 25 milyon

        • 8

          3- KARIM BENZEMA: 104 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 100 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 4 milyon dolar

        • 9

          2- LIONEL MESSI: 130 MİLYON DOLAR

          Saha içi kazancı: 60 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 70 milyon dolar

        • 10

          1- CRISTIANO RONALDO: 280 MİLYON DOLAR

          • Saha içi kazancı: 230 milyon dolar

          • Saha dışı kazancı: 50 milyon dolar

