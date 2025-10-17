Habertürk
        Ayı saldırısında kasıklarından yaralandı, canını eşyalarını yakarak kurtardı

        Ayı saldırısında canını eşyalarını yakarak kurtardı

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanın sessizliğini bir anda bozan ayı saldırısıyla bozuldu. Bir anda ölümle burun buruna gelen Ecevit Korkmaz, kurtuluşu ateşin ışığında buldu; yanan kıyafetlerinin dumanı, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi ayırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:53 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:06
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Sakarya’nın Hendek ilçesinde kestane toplamak için girdiği ormanda ayının saldırısına uğrayan 35 yaşındaki Ecevit Korkmaz, ölüm kalım mücadelesinden beklenmedik bir içgüdüyle galip çıktı. Panikle kıyafetlerini ateşe verip kendini alevlerin arasına atan Korkmaz, çıkan dumanların arasından ayının geri çekilmesiyle hayata yeniden tutundu. O anı “ateşle doğa arasında bir sınav” olarak tanımlayan Korkmaz, ormanın derinliklerinden kurtuluşun simgesi gibi çıktı.

        Kestane topladıktan sonra eve dönerken uğradığı ayı saldırısından kıyafetlerini yakarak kurtulan Ecevit Korkmaz, yaşadıklarını anlattı.

        Muradiye Mahallesi mevkisindeki Çamdağı ormanına 14 Ekim'de kestane toplamaya giden 35 yaşındaki Korkmaz, eve dönerken bir ayının saldırısına uğradı.

        Kıyafetlerini yakarak ayı saldırısından kurtulan Korkmaz, bacağından yaralandı.

        Korkmaz, saldırının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Korkmaz, daha sonra sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Ecevit Korkmaz, gazetecilere, eve dönerken ayı sesi duyduğunu ve hayvanın bir anda kendisine saldırdığını söyledi.

        Korkmaz, "Ayı gelince arkamda yabani fındık ağacı gördüm, ona tutunup ayıya tekme attım. Vururken bacağımı ısırdı, ardından uçuruma yuvarlandım. Tekrardan üzerime gelirken tişörtümü çıkarıp yaktım. Ateş yakmamla beni terk etmesi bir oldu. O şekilde kurtuldum." diye konuştu.

        Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını belirten Korkmaz, ayının tekrar gelmemesi için montunu da yakarak 200-300 metre yürüdüğünü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını sözlerine ekledi.

