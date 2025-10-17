Habertürk
        Ankara'da 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirildi

        Ankara'da 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirildi

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde halk sağlığını tehlikeye atan bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirdi. Sofralara ulaşmadan imha edilen ürünlerle ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:41 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:46
        Ankara'da gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

        El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        #yenimahalle kaçak et
        #haberler
