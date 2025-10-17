Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle otel işletmecileri, havuzları boşaltmama kararı aldı.

DHA'nın haberine göre işletmeler, havuzlardaki suyu kış boyunca koruyup gerekli bakımlarını yaparak yaz sezonunda yeniden kullanacak.

Bodrum'da son aylarda etkisini artıran kuraklık, turistik işletmeleri de su tasarrufu önlemleri almaya yöneltti. Otel yöneticileri, su israfını önlemek amacıyla havuzlardaki suyu muhafaza edip, düzenli bakım ve kimyasal dengeleme çalışmalarıyla sezon başına kadar koruyacaklarını belirtti.

48 otelin katkı verdiği projede turizmciler, tüm işletmelere su tasarrufu çağrısı yaptı. Bodrum'da 22 otelin su arıtma sistemi konusunda çalışmalarını tamamladığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği Bodrum Şubesi ile 2 yıl önce bir çalışma yapmıştık. Havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza tekrardan kullanıyoruz. 48 otel bu projeye katkı sağladı. Yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için tekrar hayata geçireceğiz. Gelecek yaz için bu projeye destek olunmasını istiyoruz. Havuz suyunu boşaltmadan havuz içerisinde gerekli bakımları yaparak havuzdaki suyun gelecek yıl kullanımını sağlıyoruz. Dışarıdan su temini sağladık, bu sorunu otel müşterilerine yaşatmamaya çalıştık. Bunun yanı sıra 22 otel ise denizden su kullanımı konusunda çalışmalarını tamamladı. Bu su hem otelin kullanımı, hem de havuz suyunda kullanılmaktadır" diye konuştu.

"HAVUZLU VİLLALARIN KATKISI DA ÇOK ÖNEMLİ"

Su tasarrufu konusunda çağrıda bulunan Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "Küresel ısınma, dünyada ve her yerde yaşanıyor. Bununla birlikte su sıkıntısı da yaşanıyor. Bodrum'da bu sorun daha fazla. Bu sene havuzu boşaltmayarak su tasarrufuna destek olacağız. Su artık çok kıymetli ve sürdürülebilir turizm için çok önemli. Bakımını düzgün bir şekilde yapmış olacağız. Diğer otellerimiz ve havuzu olan villaların sağlayacağı katkı da çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yaşyerli de "Bodrum yaz boyunca yüz binlerce turisti ağırlıyor. Bu konuda artan nüfus ve turizm hareketliliğiyle birlikte su üzerindeki baskılarımız artıyor. Sürdürülebilirlik için havuzlardaki suları boşaltmıyoruz bir sonraki yaz için kullanıyoruz. Havuzumuzun kış boyunca periyodik bakımlarını yapıyoruz. Yer altı kaynaklarının bilincinde olalım. Suyu koruyalım ve bilincinde olalım. Düzenli ve gerektiği gibi kullanalım" dedi.