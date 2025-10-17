Habertürk
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu | SON DAKİKA HABERİ

        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!

        İstanbul Eyüpsultan'da, bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan şüpheliler, bir hafta sonra aynı bölgede bu kez kaldırımda yürüyen 3 kişiye ateş açtı. Saldırıların ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği dedektifleri, şüphelilerin olaylarda kullandığı otomobili park halinde buldu. Araca dokunmadan çevrede gizlenen polis ekipleri, saatler süren pusu sonucunda araç başına gelen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Giriş: 17.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:54
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        İstanbul'da ilk olay, 28 Eylül günü saat 05.45’te Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kimliği belirsiz kişiler, araçla geldikleri iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

        İŞ YERİNE 14 KURŞUN SIKTILAR

        Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kurşunlanmış camları fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde 14 mermi isabet ettiğini tespit etti.

        5 DAKİKA SONRA BAŞKA YERDE SİLAH SESLERİ

        Polis, saldırının ardından bölgede detaylı araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaydan sadece 5 dakika sonra, Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde havaya ateş açıldığı tespit edildi. Her iki olay yerinden toplanan boş kovanların balistik incelemesi sonucunda, kurşunların aynı silahtan ateşlendiği ortaya çıktı.

        KALDIRIMDA DURAN 3 KİŞİYE ATEŞ ETTİLER

        Soruşturmayı devralan Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelilerin saldırıyı, geldikleri otomobilin içinden gerçekleştirdiği saptandı. Soruşturma devam ederken, bir hafta sonra yine aynı bölgede benzer bir olay yaşandı. Bu kez, kaldırımda duran 3 kişiye araç içinden maskeli kişiler tarafından ateş açıldı. Kurşunlar hedeflerine isabet etmezken, şans eseri kimse yaralanmadı. Saldırının ardından şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı.

        AYNI ARAÇ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemelerde, ikinci saldırıda kullanılan aracın, bir hafta önceki iş yeri ve ev kurşunlama olaylarında da kullanıldığı belirlendi. Plakalarının söküldüğü tespit edilen otomobilin izi sürüldü.

        POLİS PUSUYA YATIP ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

        İz sürerek araç takibini sürdüren Gasp Büro Amirliği dedektifleri, şüphelilerin kullandığı otomobili Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 830/2 Sokak’ta park halinde buldu.

        Araca dokunmadan çevrede pusu kuran polis ekipleri, şüphelilerin gelmesini bekledi.

        Uzun süren sessiz bekleyişin ardından, araca iki kişinin yaklaştığı görüldü. Anahtarla kapıyı açan şüpheliler aracı çalıştırdıkları anda polis ekipleri baskın düzenledi.

        Araçtan inip kaçmaya çalışan iki şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİNE EV HAPSİ

        Şüphelilerin yakalanma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 17 yaşındaki H.D., işlemleri yapılmak üzere Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. İki ayrı suç kaydı bulunan 19 yaşındaki R.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.D. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
