'Güldür Güldür Show' ekibi, güldür güldür geldi

"YAŞ ALMIYORUZ, YAŞLANMIYORUZ"

•⁠ ⁠Bu kadar kalabalık ve uzun süredir bir arada olan bir ekibin uyumu nasıl sağlanıyor? Sahne arkası atmosferi nasıldır?

♦ Ali Sunal... Burada aslında unutamadığım ortaokul – lise yıllarına geri dönüyoruz gibi bir durum var. Hani derler ya ‘kolej havası’ diye, tam da öyle. Aynı haylazlıklar, aynı sahne öncesi heyecan, aynı dostluk hâlâ devam ediyor. Bu da ekibin yaş almasına, hatta yaşlanmasına engel oluyor. Çünkü biz hâlâ o okul günlerindeki gibi işe aşkla, saygıyla bağlıyız. Kalabalığın bir arada tutulması, ahengin bozulmaması da bu işe olan sevgiden ve saygıdan geliyor. Herkes yaptığı işe hayran ve bu da o şahane uyumu sağlıyor.

♦ Doğa Rutkay... Sanıyorum 13 senedir başıma gelen en güzel şeylerden biri bizim ekip. Çok şakalı, pek eğlenceli görünse de aslında pek ciddi, oldukça disiplin gerektiren, çok fazla terbiyeyi bir arada bulunduran bir iş bizim işimiz. Bu sebepten bence bunca senedir, seçme oyuncular ve işini çok iyi bilen bir arka planla, dağılması zor bir ekip kuruldu. Sahne önü şüphesiz çok cazibeli, çok alkışlı ve tadına doyum olmaz bir yer ama kulisin atmosferini senelerdir yaşayan biri olarak, başka bir işte çalışmayı tercih etmezsin! En azından benim için öyle diyelim.

♦ Ecem Erkek... Ben bu ekibe sonradan dâhil olmama rağmen bu ekibin uyumunu çok fazla şakacı olması ile açıklayabilirim. Ama şakacı olmasının dışında en önemli huyumuz, ekibin tamamının en güzel huyu, şaka kaldırıyor olması. Dolayısıyla bu da arada bir samimiyet oluşturuyor. Herkes birbirine gönül rahatlığıyla şaka yapabiliyor. Yani daha doğrusu biz eğlenmeyi çok iyi bilen bir ekibiz. Kimse kimseye kırılmıyor, kimse kimseye zaten yaralayıcı şakalar da yapmıyor. Biz beraber çok eğleniyoruz ve bizim aramızdaki uyumu sağlayan şey de gerçekten kulisimiz. Kulisimiz çok eğlenceli, herkes birbirini çok iyi tanıyor ve o yüzden çok eğleniyoruz. Kulisin atmosferi müthiş neşeli, bazen olağanüstü gürültülü ve özellikle çarşambaları çekim günleri herkes bir köşede bir şeyin ezberini alıyor. Ve gerçekten, hayatınızda hiçbir zaman, iddia ediyorum, bu kadar canlı bir tiyatro kulisi görmemişsinizdir.

♦ Uğur Bilgin... Birbirini uzun yıllardır tanıyan insanlar olduğumuz için sahne önünde ve arkasında hiç zorlanmıyoruz. Birçok şeyi birlikte yaşamış insanlarız; doğum, ölüm, mutluluk, hüzün… Her şeyi yıllarca beraber yaşadık. Bu da ister istemez aramızda bir çimento oluşturuyor. O yüzden bir şekilde doğru noktayı bulup güzel bir iş çıkartıyoruz. Bunun en temel sebeplerinden biri bu olsa gerek.

♦ Özgün Aydın... Biz ekip olarak birbirimizi yükseltmek üzerine iş yapan bir ekibiz. Herkes, birbirinin işini nasıl daha iyiye taşıyabilir diye düşünüyor. Yönetim, yapım, reji, sahne arkası… Herkes sadece işi güzelleştirmek için uğraşıyor. O yüzden keyifli bir kumpanyayız.

♦ Berkay Tulumbacı... Aslında bu kadar uzun süredir bir arada olduğumuz için bu uyum sağlanıyor diyebilirim. Artık gerçekten aile gibi olduğumuz için birbirimizin huyunu, suyunu, sahnedeki duruşunu, espri anlayışını, zamanlamasını biliyoruz. O yüzden sahne arkası atmosferi de “gibi”si fazla olan bir aile evi gibi.

♦ Açelya Topaloğlu... Bence uyum kuliste başlıyor zaten. Oradaki uyumu sahneye taşıyoruz diyebilirim. Herkes işe o kadar hakim ki bir şeyi yanlış yaptığında ya da unuttuğunda ekipten herhangi birinin seni kurtaracağını bilmek çok değerli. Yani güvene dayalı iş ortamı her zaman uyum getiriyor.