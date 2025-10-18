4 tabut yan yana 3'ü kardeş! Gözyaşları sel oldu...
Amasya'da, hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Süleyman, Nihat ve Şahin Kurt kardeşler ile enişteleri Şaban Geyik, son yolculuklarına uğurlandı. Üç kardeşin tabutlarını yan yana gören yakınları gözyaşına boğuldu
Amasya'da yürek yakan kaza, dün saat 15.00 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi. Osman K.’nin kullandığı hafif ticari araç, Karayollarına ait Nevzat K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
3 KARDEŞ VE KAYINBİRADER ÖLDÜ
DHA'daki habere göre kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, kayınbiraderleri Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt hayatını kaybederken, sürücüler Nevzat K. ve Osman K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Gümüşhacıköy ilçesi Karacaören köyünde bugün öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Üç kardeşin tabutlarını yan yana gören aile yakınları ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.