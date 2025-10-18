Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
Ligin yenilgisiz ekiplerinden lider Galatasaray, Başakşehir deplasmanına çıkıyor… Saat 20.00'de başlayacak ve Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçla birlikte iki takım, 35. kez karşı karşıya gelecek. 19 defa sarı-kırmızılıların kazandığı eşleşmede Başakşehir ise 7 kez güldü. Son 6 müsabakada 16 gol bulan Okan Buruk'un öğrencileri, rakibini devirip Başakşehir'e karşı serisini 7 maça çıkarmak istiyor...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.
Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.
SAVUNMADA 2 ÖNEMLİ EKSİK
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
LİGDE SON 8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Yunus, Barış Alper, Sane, Icardi