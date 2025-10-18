Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
MGM'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Rüzgar, güneyli yönlerden ara sıra orta kuvvette esiyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'i kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor
İZMİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinden öğleden sonraya kadar yağış bekleniyor
BURSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BALIKESİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 24, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 24, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DÜZCE: 21, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AMASYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 21, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 26, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 25, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık