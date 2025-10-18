SGK borçlanmasını 2025’te yapan kazançlı çıkacak

AK Parti grubunca TBMM’ye sunulan vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) hizmet borçlanması yapmak isteyenleri ilgilendiren önemli düzenlemeye yer verildi.

Mevcut kanuna göre, SGK’ya yapılan her türlü borçlanmalarda, kişinin kendisi tarafından belirlenen prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyor. Borçlanmayı asgari ücret üzerinden yapanlar 1 günlük borçlanma için 277,39 TL prim ödüyor. Kanun teklifinde hizmet borçlanmasında uygulanan prim oranının yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartılması öngörülüyor. Bu durumda mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08 TL’ye çıkacak.

DOĞUM BORÇLANMASINDA YÜZDE 32 ORANINDA PRİM

Ayrıntılara girmeden önce hemen altını çizelim. Kadın işçi, memur veya esnafın her bir çocukta 2 yıla kadar olmak üzere toplam 3 çocuk için yaptıkları doğum borçlanmalarından alınan prim oranı yüzde 32 olarak devam edecek. Ayrıca ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri için yapılan borçlanmalar da yine yüzde 32 oranında prime tabi olacak. Kadın çalışanların yaptığı bu borçlanmalarla ilgili prim oranı değişmeyecek.

ASKERLİK BORÇLANMASININ MALİYETİ ARTACAK SGK'ya en yaygın hizmet borçlanması askerlik için yapılıyor. Prim artışından en fazla askerlik borçlanması yapanlar etkilenecek. Mevcut kanuna göre, 18 ay askerlik süresinin tamamını borçlanmak isteyen kişi 149.792 TL prim ödüyor. Yeni kanuna göre bu kişilerin ödeyeceği prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkacağı için, 18 ay askerlik süresinin tamamını borçlanan kişinin ödeyeceği prim tutarı 210.644 TL'ye çıkacak. PRİM ARTIŞINDAN KİMLER ETKİLENECEK? Prim artışından askerlik borçlanmasının dışında aşağıdaki süreler için borçlanma yapan kişiler etkilenecek: – 4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri. – Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri. – Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri. – Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri. – Grev ve lokavtta geçen süreler.

– Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri. – Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden ancak seçilemeyenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler. -Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların 25 Şubat 2011 tarihinden sonra bu şekilde çalıştıkları aylara ait eksik süreleri. -Sigortalı olmaksızın 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirdikleri süreler (18 yaşını tamamlamadan önceki süreler hariç). YENİ YILDAN ÖNCE BAŞVURU YAPAN KAZANÇLI ÇIKACAK SGK'ya yapılan hizmet borçlanmalarındaki yüzde 45'lik yeni prim oranı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra başvuru yapanlara uygulanacak. 31 Aralık 2025 tarihine kadar askerlik ve yukarıda saydığım hizmet borçlanması başvurusu yapanlar yüzde 32 oranına tabi olacaklar. SGK'ya başvuru yaparken, ne kadar kazanç üzerinden borçlanma yapılacağı, kişinin kendisi tarafından belirleniyor. Borçlanmalar genellikle asgari ücret üzerinden yapılıyor. Daha yüksek kazanç belirleyip daha yüksek prim ödemenin emekli aylığına katkısı çok anlamlı değil.

Yıl sonuna kadar başvuru yapanlar, SGK’nın ödenecek borç tutarına ilişkin tebliğini izleyen bir ay içinde primi ödemek zorundalar. Toplam 18 aylık askerlik süresinin tamamını borçlanmak için 31 Aralık 2025 tarihinde başvuru yapanlardan 149.792 TL alınacak. Aynı kişi başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde yaparsa hem yeni yılda asgari ücrete yapılacak artıştan etkilenecek, hem de yüzde 32 yerine yüzde 45 oranında prim ödemek zorunda kalacak.