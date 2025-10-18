Habertürk
        Victoria's Secret şovunun düşündürdükleri: Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?

        Victoria's Secret şovunun düşündürdükleri: Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?

        Yılın moda şovu, iptal edilmesinden altı yıl sonra geçen yıl, daha geniş bir vücut çeşitliliğiyle geri geldiğinde, bazı sadık seyirciler, defilenin, orijinal versiyonun ihtişam ve canlılığından yoksun olduğundan şikayetçiydi. Marka bu yıl ortada buluşmaya çalışmış gibi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 18.10.2025 - 15:03
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Vücut çeşitliliğinin eksikliğine yönelik artan tepkiler, Victoria's Secret'ı 2019'daki defilesini iptal etmeye zorlamıştı. Uzun bir aranın ardından gösteri, geçen yıl daha geniş bir vücut çeşitliliğiyle geri geldiğinde, bazı sadık seyirciler, defilenin orijinal versiyonun ihtişam ve canlılığından yoksun olduğundan şikayetçiydi. Marka bu yıl ortada buluşmaya çalışmış gibi.

        Verdiği aranın ardından yeniden düzenlenen versiyonuyla geri dönüşünün ikinci yılında, Victoria'a Secret, defilenin geçmiş yıllarına göre belirgin olarak vücut şekli ve cinsiyet açısından daha çeşitli olsa da, aynı zamanda daha kadınsı bir bakış açısıyla filtrelenmiş gibi duran bir seksilik anlayışı da sundu. Gösterişin dozu geçen yıla kıyasla bir miktar artırılmıştı. Her ne kadar tüm modeller kanat takmasa da daha fazla abartılı aksesuar vardı.

        Geçen yıl defilenin ilk trans modeli olan Alex Consani'nin yanında bu yıl bir başka trans model Anok Yai de podyumda yürüdü. Paloma Elsesser, Precious Lee ve Ashley Graham gibi büyük beden modeller yine gösterinin öne çıkan isimleriydi.

        Olimpiyat jimnastikçisi Suni Lee ve WNBA yıldızı basketbolcu Angel Reese gibi, modellik kariyeri olmayan isimlerin de podyumda olması, bu yılın çeşitliliğine katkı sundu.

        Ama podyumun asıl yıldızları Adriana Lima, Gigi Hadid, Behati Prinsloo, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio gibi deneyimli isimlerdi.

        İnce modellerin ön planda oluşu, 'kadınsı' seksiliğin dozunun artışı, ABD'de son bir yıl içinde tartışılan toplumsal cinsiyet ideolojilerinin bir yansıması gibiydi. Kadınların daha fazla çocuk sahibi olması gerektiği, tam zamanlı anneliğe dönüşün konuşulur olması, cinsiyetler arası gelir farkının yeniden büyümeye başlaması, büyük beden modellerin podyumlarda azalmasına ve kadınların zayıf olma baskısını yeniden hissetmesine kadar uzanıyor.

        Eskiye göre daha çeşitli ve kapsayıcı olan Victoria's Secret defilesinin de bu, politik olarak eskiye dönüşten etkilenmediğini düşünmek zor.

        Ama yine de altı yıllık aradan önce orijinal defile, çoğunlukla çok zayıf, beyaz modellerle doluyken, iptal sonrası geri döndüğünde markanın model yelpazesini değiştirerek, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda daha bilinçli bir çaba göstermesi takdire şayan.

        Victoria's Secret'ın, apaçık ortada olan gerçeği kabul etmesi bu kadar uzun sürdü. Yani, şişman vücutlar da çekici olabilir; aynı zamanda gözle görülür, bol selülitiniz olabilir ve arzulanabilirsiniz.

        Dar bir güzellik standardını dayattığı, çeşitliliğe yer vermediği için eleştirilip düşüşe geçmesi sonucu büyük şovunu iptal etmek zorunda kalan bir markanın, kendini dönüştürme serüvenini, değişen güncel politikaya göre iki ileri-bir geri gidişini izlemeye devam ediyoruz.

        #Victorias Secret
        #defile
        #Moda
        #kapsayıcılık
        #iç çamaşırı

