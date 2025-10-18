Habertürk
        Mevlüt Külcü öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!

        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!

        Konya'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpıp kimya öğretmeni sürücü 40 yaşındaki Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan aracın hızının 229 kilometre olduğu tespit edildi. Tutuklanan sürücü 41 yaşındaki İsmail Andaç ifadesinde, "Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 18.10.2025 - 14:33
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Konya'da, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) yönetimindeki otomobile, Antalya Çevreyolu Caddesi'nde kırmızı ışıkta beklerken, İsmail Andaç (41) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

        İKİ ÇOCUK BABASIYDI

        DHA'daki habere göre ikiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç ise yaralandı. 2 çocuk babası Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

        ARACIN HIZI, KAMERADAKİ SANİYELERLE TESPİT EDİLDİ

        İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarındaki görüntüler aracılığıyla tespit edildi.

        Ekipler, Andaç’ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü’nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3.5 saniyede katettiğini saptadı. Bu veriler üzerinden Andaç’ın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.

        "229 KİLOMETRE HIZA NASIL ÇIKTIĞIMI BİLMİYORUM"

        Tedavisinin ardından tutuklanan İsmail Andaç, ifadesinde, aracını yeni aldığını belirterek, “Hep hız sınırlarına riayet ettim. Bu şekilde aracımla seyir halindeydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Aracımı yeni almıştım. Aracımda vites geçişi gibi bir sorun vardı ve tamirciye götürüp yaptırmıştım. Ancak kaza olayında aracımın mekanik durumuyla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bilmediğim bir sebepten kendimi kaybetmem nedeniyle kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Keşke ben vefat etseydim. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Vefat edenin iki evladı varmış, benim de iki evladım var. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir” dedi.

        Külcü'nün eşi biyoloji öğretmeni Kadriye Başak Külcü, "Kızımın öğretmeninden haber aldım. Ben yaralı olduğunu düşünerek gittim. Şehir içinde nasıl bir kaza olabilir ki diye düşündüm. Böyle bir vahşetin başımıza gelebileceğini asla tahmin etmezdim. Ben yoğun bakımın önüne giderim diye düşünürken, Adli Tıp'ın önüne gittim. Tabii ki kadere inanıyoruz ama bunun bir cinayet olduğunu, trafik kazası adı altında bir vahşet olduğunu, sorumsuzca bir davranışın eşimi aramızdan aldığı sonucuna vardık” diye konuştu.

        "RUHUMUN YARISINI TOPRAĞA GÖMDÜM, ADALET İSTİYORUM"

        Adalete güvendiğini belirten Külcü, “Ben adalet sisteminden, emsal bir karar verilmesini istiyorum. Kaza görüntüleri incelendiğinde hiçbir fren izi olmadığı görülüyor. Bunun trafik kazası adı altında ama bir insanın canına kastetmek için o yola çıkıldığını düşünüyoruz. Hukuk sistemimizden bunun istenmeden meydana gelen bir trafik kazası olarak değil, birinin canını almak üzere yola çıkılmış bir olay olarak ele alınmasını istiyoruz. Tabii ki adalete ve hukukçularımıza güvenimiz sonsuz.

        Bir anne, bir eş ve bir öğretmen olarak ve ruhunun yarısını eşiyle birlikte toprağa gömen birisi olarak, adaletimizden bu duyarlılığı talep ediyorum. İnşallah bizim sesimizi duyarak doğru bir karar verirler. İnşallah bu insan birkaç yıl ceza alıp, tekrar birinin canını almak için yola çıkmaz. Bizim canımız yandı, benim çocuklarım gibi başkalarının çocukları babasız kalmasın” dedi.

        #Konya
        #Son dakika haberler
