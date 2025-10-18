Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak taraftarına büyük şok yaşattı.

Tüpraş Stadyumu'nda kısır geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kartal, 47. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği 79'da Jurasek'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

Başkent ekibi, 81'de gelişen kontratak sonrası Franco Tongya'nın golüyle 2-1'i yakaladı. Kalan bölümde Beşiktaş'ın çabası skoru değiştirmedi ve Gençlerbirliği zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

DOLMABAHÇE'DE İLK KEZ MAĞLUP!

Süper Lig'de bu sezon evinde ilk kez mağlup olan 6. sıradaki Beşiktaş, 13 puanda kalırken, deplasmanda ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği ise puanını 8'e çıkap düşme hattından biraz olsun uzaklaştı.

3 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenildikten sonra Kayserispor'u 4-0, Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Bu periyotta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 13 puanda kaldı.