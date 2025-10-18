Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağları buldu ve sarı-kırmızılılar soyunma odasına tek gollü üstünlükle girdi.

İkinci yarıda ise Başakşehir, 47. dakikada Shomurodov ile ağları havalandırdı fakat yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 59. dakikada Shomurodov yeniden sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi: 1-1. Galatasaray'da ise bu gole cevap gecikmedi. 61. dakikada Leroy Sane ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Maçta başka gol sesi çıkmazken, Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki namağlup serisini sürdüren Galatasaray, puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti. 10. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 21. dakikada Sane'nin pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi. 29. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 40. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla altıpas önünde bulunan Icardi'ye meşin yuvarlağı indirdi. Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı. 42. dakikada sağ kanattaki İlkay'ın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

47. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün yakın direkte bulunan Crespo'ya pasında, Portekizli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, bu vuruşta önce direğe sonra da kaleci Uğurcan Çakır'a çarptı. Dönen topu yine önünde bulan Crespo, meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrasında çizgi üzerinde topa dokunan Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR, yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından Shomurodov'un ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti. 59. dakikada RAMS Başakşehir, beraberliği yakaladı. Duarte'nin uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kemen, altıpas önünde bulunan Shomurodov'a meşin yuvarlağı aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1. 61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane, kaleciyi de geçtikten sonra altıpas içinde yaptığı dokunuşla tohu boş filelere gönderdi: 1-2. 79. dakikada Osimhen, kafayla topu sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'a indirdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 83. dakikada ceza sahasının sol kanadında Barış Alper Yılmaz, arka direkte bulunan Osimhen'e topu ortaladı. Bu noktada topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca çıktı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz Türüç, Crespo (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Kemen, Harit (Dk. 46 Da Costa), Shomurodov Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Jakobs), Torreira, Sara (Dk. 74 Lemina), Sane (Dk. 86 Berkan Kutlu), İlkay Gündoğan (Dk. 74 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 74 Osimhen) Goller: Dk. 45+3 ve Dk. 61 Sane (Galatasaray), Dk. 59 Shomurodov (RAMS Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 15 Eren Elmalı, Dk. Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 37 Günay Güvenç (Yedek kulübesi), Dk. 48 Torreira, Dk. 90+1 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 23 Harit, Dk. 35 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)