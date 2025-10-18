Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller; 45+3 ve 61. dakikada Leroy Sane'den geldi. Başakşehir'in tek golünü ise; 59. dakikada Shomurodov attı. Bu sonuçla ligdeki namağlup serisini sürdüren Galatasaray, puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 6 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağları buldu ve sarı-kırmızılılar soyunma odasına tek gollü üstünlükle girdi.

        İkinci yarıda ise Başakşehir, 47. dakikada Shomurodov ile ağları havalandırdı fakat yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 59. dakikada Shomurodov yeniden sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi: 1-1. Galatasaray'da ise bu gole cevap gecikmedi. 61. dakikada Leroy Sane ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Maçta başka gol sesi çıkmazken, Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.

        REKLAM

        Bu sonuçla ligdeki namağlup serisini sürdüren Galatasaray, puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 6 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

        10. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

        21. dakikada Sane'nin pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        REKLAM

        29. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        40. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla altıpas önünde bulunan Icardi'ye meşin yuvarlağı indirdi. Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı.

        42. dakikada sağ kanattaki İlkay'ın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

        Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        47. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün yakın direkte bulunan Crespo'ya pasında, Portekizli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, bu vuruşta önce direğe sonra da kaleci Uğurcan Çakır'a çarptı. Dönen topu yine önünde bulan Crespo, meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrasında çizgi üzerinde topa dokunan Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR, yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından Shomurodov'un ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.

        59. dakikada RAMS Başakşehir, beraberliği yakaladı. Duarte'nin uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kemen, altıpas önünde bulunan Shomurodov'a meşin yuvarlağı aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

        61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane, kaleciyi de geçtikten sonra altıpas içinde yaptığı dokunuşla tohu boş filelere gönderdi: 1-2.

        79. dakikada Osimhen, kafayla topu sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'a indirdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        83. dakikada ceza sahasının sol kanadında Barış Alper Yılmaz, arka direkte bulunan Osimhen'e topu ortaladı. Bu noktada topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca çıktı.

        Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz Türüç, Crespo (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Kemen, Harit (Dk. 46 Da Costa), Shomurodov

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Jakobs), Torreira, Sara (Dk. 74 Lemina), Sane (Dk. 86 Berkan Kutlu), İlkay Gündoğan (Dk. 74 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 74 Osimhen)

        Goller: Dk. 45+3 ve Dk. 61 Sane (Galatasaray), Dk. 59 Shomurodov (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Eren Elmalı, Dk. Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 37 Günay Güvenç (Yedek kulübesi), Dk. 48 Torreira, Dk. 90+1 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 23 Harit, Dk. 35 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Habertürk Anasayfa