Deplasmanın kralı Galatasaray!

Başakşehir'in Galatasaray'a karşı ligdeki galibiyet hasreti ise 12 maça ulaştı. İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı en son galibiyetini 2019-2020 sezonunun 12. haftasında deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti. Bu süreçte 9 kez mağlup olurken, 3 maçta da berabere kaldı.