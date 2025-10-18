Deplasmanın kralı Galatasaray!
Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i Sane'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, ligde deplasmandaki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Cimbom ayrıca Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmiyor...
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 öne tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Aslan bu maçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini 9 maça taşımayı başardı.
Ligde dış sahada son olarak geçen son Beşiktaş’a yenilen Cimbom, 2024-2025 sezonunda 4, 2025-2026 sezonunda da 5 olmak üzere çıktığı 9 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Başakşehir ile oynadı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini ise 17 maça çıkardı. Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de Beşiktaş’a mağlup olan Aslan, daha sonraki karşılaşmalarda yenilmedi.
Cimbom bu süreçte oynadığı 17 lig maçının 16’sını kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.
Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET!
Galatasaray, 2 mağluo ettiği Başakşehir'e karşı Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Süper Lig’de turuncu-lacivertlilere en son 7 Mayıs 2022 tarihinde deplasmanda 1-1 kalarak puan kaybeden Cimbom, daha sonra İstanbul ekibiyle ligde çıktığı 7 maçı da kazandı.
Başakşehir'in Galatasaray'a karşı ligdeki galibiyet hasreti ise 12 maça ulaştı. İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı en son galibiyetini 2019-2020 sezonunun 12. haftasında deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti. Bu süreçte 9 kez mağlup olurken, 3 maçta da berabere kaldı.
Öte yandan Başakşehir, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 8 karşılaşmada da galibiyet alamadı.