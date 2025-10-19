Habertürk
        Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi! - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:31
        • 1

          "BU PAHALI KADRO NEDEN KURULDU?"

          "Başakşehir ilk yarıda Galatasaray kalesine hiç gitmedi, şut atmadı, pozisyon üretemedi. Okan Buruk'un yaptığı rotasyon Galatasaray'ın oyun ritmine ve pas alışkanlıklarına olumsuz yansıdı. Galatasaray eğer 4 günde iki maçı üst üste oynayamayacaksa bu pahalı kadro neden kuruldu? Nuri Şahin'in ikinci yarıya Da Kosta ile Ebosele hamlesi Galatasaray'ın başını ağrıttı. Biri ofsayt olmak üzere Galatasaray iki gol yedi. Kaan Ayhan- Abdülkerim ikilisi savunmanın göbeğinde yan yana oynamaz. Çünkü ikisi de çok ağır. Yenilen golde Kaan Ayhan'ın pozisyon hatası vardı." (Levent Tüzemen-Sabah)

        • 2

          "GALATASARAY BU LİGE FAZLA"

          "Galatasaray 3 puanlık müthiş deplasman serisine dün gece bir yenisini daha ekledi. Rotasyon da yapsalar düşük vitesle de oynasalar hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ligimizin düşük kalitesine bu kadro fazla geliyor. İlk devreye bakıyorum; Galatasaray etkili bir takım presi yapmıyor. Tempo da yüksek değil. Ama bölüm bölüm pozisyonlar buluyor ve devre sonunda skor avantajını sağlıyor. Bu yarıdaki Başakşehir'in hali tam bir felaket! İkinci devrede Başakşehir gol attı ama VAR kararıyla kritik ofsayta takıldı. Biraz hareketlendiler ve beraberlik golünü buldular. Ama 2 dakika geçmeden Galatasaray tekrar öne geçti. Sonuçta Okan Buruk'un oyuncu değişikliğiyle devam eden dakikalar yine Galatasaray'ın kaçırdıklarına sahne oldu." (Ömer Üründül-Sabah)

        • 3

          "BAŞAKŞEHİR ESKİSİ GİBİ OLSAYDI..."

          "Başakşehir eski Başakşehir değil, mumla arıyorsunuz. Eski Başakşehir olsaydı bu tarz etkisiz oynayan Galatasaray’ı bayağı hırpalardı. İkinci yarı Başakşehir biraz kımıldadı. Ama yine çok etkili değillerdi. Böyle olduğu halde bile Galatasaray defansı büyük bireysel hatalar yaptı, özellikle sol kanatları. Ancak Başakşehir’de bundan faydalanacak güç yoktu."(Erman Toroğlu-Sözcü)

        • 4

          "SANE'Yİ KENDİNE GETİREN MAÇ"

          "İcardi çok iyi niyetli ama hazır değil. Kaan Ayhan savunmada zaman zaman ağır kaldı. Ama Kaan'ın ileriye uzun ve isabetli toplar da attığının altını da çizmemiz gerekir. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane, maça iyi başladı, çok koştu, savaştı ve golleriyle takımını sırtladı. Sane'nin böyle bir patlamaya çok ihtiyacı vardı. Cuma günü Spor Gündemi programında şunları söylemiştim: 'Sane'nin bir patlamaya ihtiyacı var. Başakşehir maçı tam da Sane için bir patlama maçı olur. Sane'den goller bekliyorum.' Öyle de oldu. İşte Sane'yi kendine getiren maç bu maç oldu. Galatasaray hem maçı kazandı, hem de Sane'yi!" (Zeki Uzundurukan-Sabah)

        • 5

          "GÖSTERDİĞİ KARTLARIN STANDARDI YOK"

          "Uzun bir aradan sonra ilk defa büyük takım maçına çıkan Atilla Karaoğlan'ın gösterdiği kartlar evrensel standartlarda değil. Bazıları uydurma bazıları balans sarısı. İcardi'ye faulü Ömer Ali yaptı ama faulü yine Başakşehir attı! Torreira- Kemen mücadelesinde faul yok Galatasaray lehine faul verdi! Eren Elmalı ve Kaan Ayhan'a gösterdiği sarıları bir kez daha izlemeli. Başakşehir'in 47'de attığı golde son vuran Shomuradov ofsayt. VAR'dan gol iptali doğru. Galatasaray lehine ikinci gol öncesi verdiği elle oynama kararı tuhaf! Osimhen'in suratına el-kol illegal kullanımdan maske çıktı ama Obesele'ye sarı çıkmadı. FIFA hakemimiz maalesef sahada gördüğü gerçeklikle değil kafasındaki balans kararlarla maç yönetiyor." (Mustafa Çulcu-Sabah)

        • 6

          "SANE KIPIRDANMAYA BAŞLADI"

          "Leroy Sane ufak ufak kıpırdanmaya başladı. İlk yarıda İlkay'ın, ikinci yarıda da Sara'nın harika paslarını kalitesiyle düzeltip gol yapmayı bildi. Fakat ilk yarı özellikle Başakşehir'i çok eleştirmemiz lazım. Ne yaptıkları belli değil. Adeta kaleye kasten gitmek istemediler gibi. İkinci yarı biraz kıpırdandılar. Gol ve pozisyonları buldular. Sonuçta Galatasaray, Bodo/Glimt ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi sıkmadan, ikinci viteste her zamanki gibi 3 puanı almayı başardı."(Ahmet Çakar-Sabah)

        Habertürk Anasayfa