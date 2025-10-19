Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyı kesimleri ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Yağmurlu 18° Ankara Kısmen Güneşli 19° İzmir Yağmurlu 19° Antalya Kısmen Güneşli 26° Trabzon Parçalı bulutlu 20° Bursa Yağmurlu 14° Adana Parçalı Bulutlu 27° Diyarbakır Güneşli 25° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Parçalı bulutlu 17°

Yağışların, Batı Karadeniz ile Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA