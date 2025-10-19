Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyı kesimleri ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz ile Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA