        Netanyahu, 2026 genel seçimlerinde yeniden aday olma niyetini açıkladı | Dış Haberler

        Netanyahu, 2026 genel seçimlerinde yeniden aday olma niyetini açıkladı

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Kasım 2026'da yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olma niyetini açıklayarak, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:16 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:16
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde yeniden aday olma niyetini açıklayarak, yeniden başbakanlık görevine seçileceğine inandığını söyledi.

        Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği demeçte, gelecek seçimlerde Başbakanlık için yeniden aday olma niyeti ve siyasi planlarına ilişkin soruya, "Evet, halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kasım 2026'da yapılacak genel seçimleri haziran ayına çekmeyi planladığı iddia edilmişti.

        İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

        Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.

        İsrail yasalarına göre, hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.

        İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.

