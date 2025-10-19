Şampiyonluk yarışında Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadı.

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışına, birinci sıradan başladı.

BULEGA, TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NU YARIŞ DIŞI BIRAKTI

Milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan sonra rakibi motosikletiyle Toprak'a çarptı. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.

BULEGA 🤬



TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NU BİLEREK DIŞARI ATTI.pic.twitter.com/gmJdJ9vD4d — Sarı Bayrak (@saribayrak) October 19, 2025

Bu sonuçla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı olan Toprak, şampiyonluğu bugün TSİ 15.00'te koşulacak ana yarışa bıraktı.

SKANDAL CEZA

Aldığı müdahale sonrası pist dışına sürüklenen Toprak Razgatlıoğlu yarış dışı kalırken, Nicolo Bulega'ya yine skandal bir şekilde uzun tur cezası verildi.

Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu.

“İNANILIR GİBİ DEĞİL! BU ÇİRKEFLİK”

Yarış dışı kalan Toprak Razgatlıoğlu'nun sağlıklı bir şekilde garaja dönmesi yüreklere su serperken, spikerin "İnanılır gibi değil! Bu çirkeflik" yorumları yayına yansıdı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GARAJINA DÖNÜYOR



Bulega'nın yaptığı WorldSBK tarihindeki en anlamsız atak ile Toprak Razgatlıoğlu'nun yarış dışı kaldığı an#SpanishWorldSBK pic.twitter.com/YR6LDR9uxP — Red Bull Türkiye (@RedBullTR) October 19, 2025

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarışlara hazırladığı milli motosikletçinin Jerez'deki Superpole yarışını, takımla birlikte merkezden izledi.