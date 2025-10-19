Şampiyonluk yarışında Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket!
World Superbike şampiyonluğu için İspanya'da piste çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, rakibi Nicolo Bulega tarafından düşürüldü. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadı.
WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışına, birinci sıradan başladı.
BULEGA, TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NU YARIŞ DIŞI BIRAKTI
Milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan sonra rakibi motosikletiyle Toprak'a çarptı. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.
Bu sonuçla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı olan Toprak, şampiyonluğu bugün TSİ 15.00'te koşulacak ana yarışa bıraktı.
SKANDAL CEZA
Aldığı müdahale sonrası pist dışına sürüklenen Toprak Razgatlıoğlu yarış dışı kalırken, Nicolo Bulega'ya yine skandal bir şekilde uzun tur cezası verildi.
Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu.
“İNANILIR GİBİ DEĞİL! BU ÇİRKEFLİK”
Yarış dışı kalan Toprak Razgatlıoğlu'nun sağlıklı bir şekilde garaja dönmesi yüreklere su serperken, spikerin "İnanılır gibi değil! Bu çirkeflik" yorumları yayına yansıdı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarışlara hazırladığı milli motosikletçinin Jerez'deki Superpole yarışını, takımla birlikte merkezden izledi.