        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifine göre; 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının 60 gün süreyle trafikten men edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 20:28 Güncelleme: 19.10.2025 - 20:28
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ’Dur' ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955'i yaralandı" dedi.

        Bakan Yerlikaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün görüntülerini NSosyal hesabından paylaşarak, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten menedilecek. Mevcut kanunda 'Dur İhtarına Uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 TL. Sizce bu ceza caydırıcı mı? Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" dedi.

        200 BİN TL CEZA

        Bakan Yerlikaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü R.E.İ.'nin Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydederek, "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Trafik kurallarını hiçe sayarak 'Dur' ihtarına uymamak hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

