İsrail, geri adım attı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin geri adım kararını eleştirdi.

REKLAM advertisement1

Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.

Ben-Gvir, İsrail'in yapması gerekenin, savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

İSRAİL, YARDIMLARI ENGELLEME KARARI ALMIŞTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümet, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar almıştı.

Buna göre, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durdurulmuştu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.

REKLAM Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.