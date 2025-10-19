Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 22:38 Güncelleme: 19.10.2025 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "6-7 gol atabilirdik!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Takımının 4-3-3 sistemiyle sahada yer aldığına vurgu yapan İtalyan teknik adam, "Bizce bu takıma ve oyunculara en çok uyan sistem bu. Oyuncular oynadığı pozisyondan dolayı mutlu. Bizce bu sistem hem takıma hem de Fenerbahçe'ye en uygun sistem ama bu sistemi oynamak zor. Zorluklar olduğu için de çalışmamız gerekiyor. Milli arada günde 2 antrenman yaptık ama elimizde sadece 10 oyuncu vardı. Takımın bugün ilk yarıdaki oyunundan dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda da 60. dakikaya kadar iyiydik. Büyük bir problemimiz var, bugünkü oyunda 6 gol atmamız gerekiyordu. İlla 6 gol atmalıyız demiyorum ama en azından 3. golü atmamız gerekirdi. Rakipler de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve maçlar zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü oynanacak Stuttgart maçının zor olacağını dile getiren Tedesco, "Nice'e karşı oynadığımız maç da kolay değildi ama kazanmıştık. Stuttgart da iyi bir takım. UEFA Avrupa Ligi, ligdeki işleri zorlaştırabiliyor, çünkü ligdeki rakipler haftada 1 maç yapıyor. Bugün taraftarların mutsuz olduğunu düşünmüyorum. İlk 60 dakika çok iyi performans sergiledik. Rakibimizin ilk ya da ikinci şutunda golü buldu. Bizim ise o dakikaya kadar 14 pozisyonumuz vardı. Bizim bu pozisyonları golle sonuçlandırmamız gerekirdi çünkü büyük takımlar girdiği pozisyonları değerlendirirler." açıklamasını yaptı.

        "BU RİTME ALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

        Karşılaşmada bütün oyuncu değişikliği haklarını kullandıklarını belirten Domenico Tedesco, tüm maçlarda 5 değişiklik yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

        Takımının oyun ritmine alışması gerektiğini dile getiren Tedesco, "Benim futbolum bu. Baskı yapan ve topu kaybettikten sonra kontra baskı yapan bir takım istiyorum. Tempolu oyuna takımın alışması gerekiyor. Takımın geri çekilmesini sevmiyorum ama gücünüz kalmadığında bu oluyor. Gol yemeyi ben de sevmiyorum ama 2-1 dahi olsa planımızın değişmemesi gerekiyor. Ben oyuncularıma hem analizlerde hem de antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum. İyi bir yoldayız, bu maçları kazanmak her zaman önemlidir. Benim hissiyatıma göre 2 hafta önce oynansaydı bu maç 2-2 biterdi. Tabii bu bir hissiyat." diye konuştu.

        Fatih Karagümrük karşısında 2. golü kaydeden isim olan Asensio'nun maç içinde boşluk bulabilen bir isim olduğunu söyleyen Tedesco, İsmail Yüksek'in de performansını "harika" olarak değerlendirdi.

        Başkan Sadettin Saran'ın takıma psikolog tutulduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili de konuşan İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:

        "Ben buraya geldiğimde çalışmak için iştahlı bir takım gördüm. Takımı çok tanıyacak vaktimiz olmadan Trabzonspor maçına hazırlandık. Fenerbahçe için oynamak kolay değildir. Bizler doğru oyunculara sahibiz. Bu pozitif bir durum. Burada olan herkesin mutlu ve gururlu olması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarına bakmıyorum, ben kendi takımıma odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz ve düşünecek çok vaktimiz oluyor. Bu sebeple ben Galatasaray'ı düşünmüyorum, kendi maçlarımıza odaklanıyorum. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bizler her sabah uyandığımızda tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak."

        Devre arası transferleriyle ilgili konuşmanın çok erken olduğunu belirten Tedesco, Stuttgart maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizerek "4 günde bir maç oynuyoruz. Yarından itibaren Stuttgart maçına çalışmaya başlayacağız. Çok önemli bir maç. Benim bu tarz şeyleri düşünecek kadar boş bir zihnim olmadı henüz. Transfer dönemi için çalışan birçok insan var. Zamanı geldiğinde gerekli durum konuşulur." ifadelerini kullandı.

        Tedesco, basın toplantısının ardından sarı-lacivertli takımda medya direktörlüğü görevine getirilen Nihat Mangura'yı da tebrik ederek "İlk maçında 3 puan aldık. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Habertürk Anasayfa