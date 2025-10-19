Habertürk
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmî olmayan sonuçlara göre kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 20:53 Güncelleme: 19.10.2025 - 21:52
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erhürman'a tebrik mesajı
        Erdoğan, mesajında KKTC halkının seçimde demokratik olgunluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Haberi Görüntüle

        Türkiye’nin KKTC’ye desteğini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

        KKTC seçim sonuçlarına Türkiye'den tebrikler
        KKTC seçim sonuçlarına Türkiye'den tebrikler

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

