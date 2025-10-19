KKTC seçim sonuçlarına Türkiye'den tebrikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK: EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu. Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz." KURTULMUŞ: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hal ve şartta savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. DURAN: DEMOKRATİK OLGUNLUK Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, KKTC cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şunları kaydetti: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz." ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gayriresmî sonuçlara göre yüzde 62,8 oy oranıyla kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman’ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye dışarıdan müdahale eden zihniyete de cevabını vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Ankara’daki bazı çevrelerin seçim sürecinde taraf tuttuğunu belirten Özel, “Ülkemizin dış politika görgüsünü ve hukuku hiçe sayarak destekledikleri adaya kazandırmak için kara propagandaya başvuranlar, umarız Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.” dedi. Erhürman’ın Türkiye ile ilişkilerde “serinkanlı ve yapıcı bir dil” benimsediğini vurgulayan Özel, “Yarın güzel ve yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum.” ifadeleriyle mesajını tamamladı. KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.



*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.