        Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize düştü: 2 kişi öldü

        Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize düştü: 2 kişi öldü

        ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı Hong Kong'a iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Uçağın denize sürüklenmesi ile sonuçlanan kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personel hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.10.2025 - 08:38 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:03
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Hong Kong'a inişi sırasında inişi sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi.

        Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53'te Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi.

        Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı.

        Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

        Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

        Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" denildi.

        Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

