Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi.
"BÜYÜK TAKIM OLDUKLARINI UNUTMUŞ..."
Gürcan Bilgiç: "Tedesco, "Rakip golü kaçırınca, korktuk – çekildik" dedi. Büyük takım olduklarını unutmuş bir oyuncu grubu. Taraftardan da destek gelmeyince, "vurayım, gitsin" diyenler. Karagümrük ise hiç acele etmeden, sakin ve plana da sadık kalarak yetenekli oyuncularını devreye soktu. Kırmızıya yakın faulde ikinci sarıdan Balkovec'in atılması rahatlattı hepsini. İki fotoğraf kaldı arkada; İsmail Yüksek ve kurtardığı şutla kaleci Tarık. Kazanmak moral getirir, ama doğru rüzgârın Stuttgart maçında esmesi lazım." [Sabah]
"TEDESCO ATEŞLE OYNUYOR"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe'deki gidişat hiç iç açıcı değil. Dün geceki maçı izledikten sonra bende şöyle bir kanaat oluştu: Bu takımın ligde hiçbir maçı garanti değil. Tedesco adeta ateşle oynuyor. Kasımpaşa maçından beri yazıyorum. Yüksek kaliteli Asensio fizik olarak tam hazır değil. Talisca ise fizik olarak tam bitik. Bu iki oyuncuyu bir arada oynatmak atletizme dönen günümüz futbolunun en önemli ilkesine ters düşüyor. Dün geceye bakıyorum. Bir de Talisca santrfor! F.Bahçe, bu modeli Kasımpaşa karşısında da denemiş, galip durumdayken 10 kişilik rakipten gol yiyip berabere kalmıştı. Eğer En-Nesyri'yi oynatmayacaksan işin kolayı var. Kerem'i koyarsın santrfora, Oğuz'u da sol açığa. Bu ikili bu şekilde milli maçlarda birçok defa birlikte süre aldı. Bu riskleri alıyorsun bir de üstüne sol bekte iyi futbolcu ama ciddi maç eksiği olan ve arkadaşlarını tanımayan Levent'i koyuyorsun. Skriniar cezalı olunca arızalı bir dörtlü defans ortaya çıkıyor. İşte bu şartlarda 2-0'lık skor avantajına rağmen ikinci yarıda az kalsın 2 puan uçuyordu. Bunu kurtaran iki kişi vardı. Biri yorgunluktan canı çıkan İsmail, diğeri de aynı Samsun maçı gibi çok zor bir vuruşu kurtaran kaleci Tarık." [Sabah]
"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BU KADAR ZİKZAK KALDIRMAZ"
Özer Çak: Bir maçın iki yarısı bu kadar siyah-beyaz olur mu, olur; ama şampiyonluk yürüyüşü bu kadar zikzak kaldırmaz. Fenerbahçe’nin sorunu sadece skor koruma değil, oyun yönetimi ve zihinsel dayanıklılık. İlk yarının planlı baskısı ve üçüncü bölgeye kalabalık girişleri ikinci yarıda yerini panik, mesafe ve tempo kaybına bıraktı. Bu kadar dramatik iniş-çıkışlarla ne Stuttgart randevusunda, ne Gaziantep deplasmanında, ne de Beşiktaş karşısında istenen sonucu alma ihtimali çok düşük. Tedesco’nun önünde çözmesi gereken asıl denklem, 45 dakikalık değil 90 dakikalık bir kimlik. Milli ara takıma olumlu yansır diye umutlar vardı fakat Sarı-lacivertliler o testi şimdilik geçemedi. Şimdi mesele, bu alarmı bir an önce bir plana dönüştürmek çünkü bu lig 45 dakikalık oyunla değil anların doğru yönetildiği yerde kazanılıyor. Fenerbahçe bugün ucuz yırttı... [Habertürk]
"İKİNCİLİK BİLE ZOR GÖRÜNÜYOR"
Ahmet Çakar: "İlk devre 1. Lig takımı hüviyetinde oynayan Karagümrük ikinci yarı oynamaya ve çıkmaya çalıştı. Golü de buldular. Tarık iyi kaleci ama o golü yememeliydi. İşte bu dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncular depresyona girdiler, paniklediler ve Karagümrük art arda gelmeye başladı. Bunlardan birinde de Fofana karşı karşıya kaldığı pozisyonu gol yapsa bugün camiada farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Fenerbahçe kazandık diye sevinebilir ama inanın bu futbolla, bu organizasyonsuzlukla bırakın şampiyonluğu ligde ikinciliği bile zor görünüyor." [Sabah]
"PATIR PATIR SİGORTALARI ATAR"
Erman Toroğlu: "Tedesco, kondisyon idmanı yapmaya kalksa bu oyuncuların patır patır sigortaları atar.
Penaltı olayında hakem pozisyona yakındı, net görüyordu. Bence de kararını doğru verdi ancak VAR devreye girdi. Türkiye’de maalesef kapasitesiz ve kalitesiz VAR hakemleri maçlara doğrudan sirayet ediyorlar. Şunu unutmayın: VAR, net pozisyonda devreye girer. Sana göre, bana göresi olmaz. Ama maalesef bizim hakemler alakasız pozisyonlarda devreye giriyor. Kasıt olup olmadığını da MHK’nin araştırması gerekiyor.
Son olarak hem Beşiktaş taraftarını hem de Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Bu takımların maçlarına oynanan futbola göre bayağı seyirci gidiyor. Futbolcular ise aldıkları paraları hak etmedikleri şekilde sahada mücadele ediyor." [Sözcü]
"FENERBAHÇE ENKAZ GİBİ"
Engin Verel: "Başkan Sadettin Saran'ın takımın sezon başı doğru çalıştırılmadığını söylemesi bence kendi fikri değil.
Mutlaka Tedesco'dan rapor almış ve ortaya böyle bir tablo çıktığı için Mourinho'yu adres göstermiştir. Gelenlerin, gidenler için "Enkaz bıraktı" bahanelerine alışkınız. Ama gerçekten Fenerbahçe bu görüntüsüyle enkaz gibi. Kalecinin yediği gol skandal.
İkinci yarı skoru korumak için ecel terleri döken, ayakta duracak gücü kalmayan, ikili mücadelelerde ezilen bir takım... Devre arasına kadar bu şekilde götürebilirsek, birkaç transfer ve ara dönemdeki kampla işi toparlarız diye düşünüyorlar sanırım.
Ama görüntü ara transfere kadar atı alanın Üsküdar'ı geçeceği sinyalleri veriyor. Umarım ben yanılırım." [Akşam]