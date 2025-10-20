İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

İSRAİL HAMAS'IN ATEŞKESİ İHLAL ETTİĞİ BAHANESİYLE GAZZE'YE SALDIRDI

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İSRAİL HÜKÜMETİ GERİ ADIM ATTI

İsrail hükümeti dün akşam bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durdurulduğunu açıkladı ancak bu karardan saatler sonra geri adım attı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin geri adım kararını eleştirdi.

Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu. GÜNDE 600 TIR YARDIM GİRİŞİ YAPILMASI GEREKİYOR Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi. REKLAM Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor. GAZZE HÜKÜMETİ: İSRAİL 80 KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ, 97 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in ateşkes ihlalleriyle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı. Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.