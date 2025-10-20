Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

        İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün Gazze'nin güneyinde Refah'a havadan saldırı düzenledi. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail, dün akşam ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu. Öte yandan Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesi 80 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.10.2025 - 07:29 Güncelleme: 20.10.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.

        Ordudan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.

        Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

        İSRAİL HAMAS'IN ATEŞKESİ İHLAL ETTİĞİ BAHANESİYLE GAZZE'YE SALDIRDI

        İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

        Trump: Gazze'de ateşkes halen yürürlükte
        Trump: Gazze'de ateşkes halen yürürlükte
        REKLAM

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

        Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

        İSRAİL HÜKÜMETİ GERİ ADIM ATTI

        İsrail hükümeti dün akşam bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durdurulduğunu açıkladı ancak bu karardan saatler sonra geri adım attı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin geri adım kararını eleştirdi.

        Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.

        GÜNDE 600 TIR YARDIM GİRİŞİ YAPILMASI GEREKİYOR

        Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.

        REKLAM

        Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor.

        GAZZE HÜKÜMETİ: İSRAİL 80 KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ, 97 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

        Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in ateşkes ihlalleriyle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.

        Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

        Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İsrail ateşkese rağmen saldırdı; Gazze'de 97 Filistinli öldü
        İsrail ateşkese rağmen saldırdı; Gazze'de 97 Filistinli öldü
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Habertürk Anasayfa